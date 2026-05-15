ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO'S Web」にて連載中のマンガ「名無し」の3巻と「オヤサイリベリオン」の1巻を5月15日に発売する。

また、5月22日には「名無し」を原作とした映画「名無し」が全国公開を迎える。新刊発売と映画公開を記念して、書店でのキャンペーンも実施される。映画「名無し」は、マンガ「名無し」の原作者である佐藤二朗さんが原作・脚本・主演を務め、丸山隆平さん、MEGUMIさん、佐々木蔵之介さんらが出演する。

「名無し」3巻

原作：佐藤二朗

漫画：永田諒

※敬称略

発売日：5月15日（金）

ISBN：978-4-86805-180-0

版型：B6

定価：990円

【あらすじ】

ヒトはみんな、一人だからーー。

山田確保に奔走する国枝と捜査官たち。

決死の捜査の中、拳銃を所持した山田が小学校付近に潜んでいることが判明しーー。

現場に急行する国枝たちだったが…。

名も無き怪物が最期に見たものとはーー!?

映画公開記念！電子・紙キャンペーン概要

映画「名無し」の公開を記念し、紙・電子の両書店にてキャンペーンが実施される。

【電子書店】「名無し」映画化 & 最新巻発売記念キャンペーン

原作をまだ読んでいない人や一気に追いつきたい人のために、コミックス1・2巻の半額キャンペーンが実施される。

実施期間：5月15日（金）～6月11日（木）

割引内容：1～2巻半額

対象書店：Kindle、DMM.com、BOOK☆WALKER、ブックライブ、コミックシーモア、マンガBANG！、U-NEXT、紀伊國屋kinoppy、Google Play ブックス、dブック、dアニメストア、漫画全巻ドットコム、Hulu、まんが王国、ブッコミ、マンガボックス、DLsite/comipo、LINEマンガ、ebookjapan、ピッコマ、auブックパス、Reader Store、Amebaマンガ、yodobashi.com、COCORO BOOKS、MelonBooks Comic+、music.jp(comic)、GiGicomi、HAPPY!コミック、honto

※開催書店によって、一部実施内容が異なる場合があります。

【紙書店】特製レンチキュラーカード配布（非売品）

応援書店にて、購入者限定特典の「凶器が消える！映画『名無し』レンチキュラーカード」（非売品）が配布される。

見る角度によって主人公・山田太郎の凶器が見え隠れする特別なノベルティ

応援書店一覧は「HERO'S Web」特設ページより確認できる。

映画情報

【あらすじ】

若い客で賑わう昼下がりのファミレスで、残忍な殺人事件が起こる。しかし犯人と思しき坊主頭の中年男はその手に一切の凶器を持っていない。男が近づいて接触するだけで、触られた人が次々血を吹きだし倒れていくのだった。事件の報せを受けた警察の面々は、防犯カメラに映るその光景を前に言葉を失うが、捜査を続けるうちに、11年前に万引きの疑いで調書を取られた一人の男が、今回の坊主頭と同一人物であることを突き止める。その男の名前は、「山田太郎」。山田の自宅住所に行くと、そこには腐敗した一人の女性の死体があった……。

CAST・STAFF

監督：城定秀夫

原作・脚本・主演：佐藤二朗

配給：キノフィルムズ

※敬称略

映画「名無し」のページ

映画「名無し」公式X

「オヤサイリベリオン」1巻

著：あきときたいき

※敬称略

発売日：5月15日（金）

ISBN：978-4-86805-181-7

版型：B6

定価：880円（本体価格800円）

【あらすじ】

村を燃やされたナスは復讐を誓う。ここは野菜たちの国・採菜国。ナスが暮らす茄子天村は祭りの準備で賑わっていた。だがその日、土掘りから戻った村の守護役・なななが目にしたのは、燃え落ちる家々と黒焦げになった仲間の姿だった…。

生き残ったのは、なななただひとり。いったい誰が村を襲撃したのか。なぜナスが狙われたのか――。

「奪われたから、奪うまでだ。」

スカッと野菜汁が飛び散る、シュールな復讐アクション開幕！

(C)佐藤二朗 永田諒 / ヒーローズ (C)2026 映画「名無し」製作委員会

(C)あきときたいき / ヒーローズ