7月10日に公開されるトニー・ジャー主演映画『ザ・レイジ』の特報映像が公開された。

参考：トニー・ジャーが武装する敵を生身でブチのめす 『ザ・レイジ』7月10日公開決定

『マッハ！』シリーズで知られるトニー・ジャーが本作で演じるのは、復讐に燃える男、アン・バイ。妻と娘を殺した組織に隠密に近づこうとする傍らで、もう一つの大きな陰謀にも絡めとられていく。しかし、迫りくる大量の追っ手や武装した敵を、文字通り生身一つでかわし、打ち込み、蹴り倒す。『イップ・マン外伝 マスターZ』のシン・ユーや、『ゴールドフィンガー 巨大金融詐欺事件』のフィリップ・キョン、『オーヴァーヒート／最後の制裁』のイーソン・ハンらが脇を固める。

謎の組織によって妻と娘を殺されたバイ・アン。彼は事件の真相を暴くと同時に家族の仇を討つことを決意し、パリビナ共和国に乗り込む。独自の調査で麻薬を横流ししている巨大企業にたどり着き、深層を探ると、更なる邪悪な陰謀が浮かび上がる。狂気の麻薬王、腐敗した軍警察、そして大企業のオーナーの一人娘を巡る予期せぬ試練……。果たしてバイ・アンは生きてこの国を脱出し、隠された真実を暴くことができるのか。

公開された特報映像では、鋭い眼光で人知れず鍛錬に励む男バイ・アンの身から繰り出される、常人離れした超絶アクションの数々が映されている。追い詰められたバイが、窮地を脱するためティンに「飛べ！」と促すも、「私はトニー・ジャーじゃない！」と反論されるユーモラスなシーンも。迫りくる外道どもに「肉体の制裁」を喰らわせる、復讐の化身と化したバイ・アンの姿が捉えられている。

また、5月29日より上映劇場、メイジャー通販サイト、MOVIE WALKER STOREにて『ザ・レイジ』ムビチケカードの販売がスタート。ムビチケカード特典は「睨まれたら 全員地獄行き！」のコピーがあしらわれた「怒りのオリジナルステッカー」。また、メイジャー通販サイト、MOVIE WALKER STOREにて数量限定で「怒りのオリジナルアクリルスタンド」とムビチケカードのセット販売が行われる。

（文＝リアルサウンド映画部）