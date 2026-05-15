A.B.C-Zが、2026年初となるデジタルシングル「TAP」を2026年5月27日にリリースする。

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本楽曲は、初タッグとなるALI&（80KIDZ）をアレンジャーに迎え、エッジの効いたエレクトロサウンドと、中毒性のあるサビが融合したダンスナンバー。移りゆく時代をスクロールに例えながら、自らの手で未来を“TAP”し、人生をアップデートし続けるという力強いメッセージが込められている。

また、A.B.C-Zが主催するツーマンライブフェス『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』のファンクラブ先行販売受付が、本日5月15日よりスタート。同イベントは、8月19日にグランキューブ大阪 メインホール、同月29日、30日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催され、ゲストは19日にZiDol、29日に新浜レオン、30日に大黒摩季が決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）