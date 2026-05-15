きのう（14日）、岡山県倉敷市で突風とみられる現象が発生し、飲食店の屋根の一部が吹き飛ばされたことを受け、気象庁がけさ（15日）現地調査を行いました。

【写真を見る】「外に出たときに“わーっ”と竜巻が見えた。看板が飛ぶところも。がががーって音と一緒に」気象庁の職員4人が現地を訪れ被害状況などを確認 飲食店の屋根の一部が吹き飛ばされる【岡山】

職員4人が現地を訪れ、被害状況などを確認しました。

屋根の一部がめくれて吹き飛んだ

きのう（14日）午後4時40分ごろ、倉敷市中島付近で突風とみられる現象が発生し、うどん店では屋根の一部がめくれて吹き飛びました。

近くで働いていた人が目撃していた

（近くで働く人）

「近くの店で仕事をしていて、外に出たときに“わーっ”と竜巻が見えましたね。看板が飛ぶところも。“がががー”って音と一緒に。もう本当にすごい。渦を巻いて回っていました」

周辺では一時、800戸が停電

また周辺では一時、約800戸が停電する被害も出ています。気象庁は当時の気象状況などから、実態の解明を進めています。

（岡山地方気象台 関谷博防災管理官）

「ここで（突風が）起きたかどうかというのは分からないんですけれども、なかなか珍しいのかなと思います」

この突風とみられる現象によるけが人は確認されていないということです。