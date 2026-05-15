FURFUR×NEW ERAのコラボアイテムが登場！　フェミニンカジュアルなキャップ＆キャップポーチ、ロゴTがラインナップ

マッシュスタイルラボが展開するレディースブランド「FURFUR（ファーファー）」は5月14日、ヘッドウェア＆アパレルブランド「NEW ERA（ニューエラ）」とのコラボレーションアイテム全3型を、オフィシャルオンラインサイト、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）｣、全国直営店にて発売します。

■フラワー刺繍をあしらったキャップポーチも登場

同コラボでは、フラワー刺繍とロゴをくわえたピンクカラーの別注キャップや、大胆にロゴを配したワイドＴシャツ、キャップをそのままチャームにしたようなキャップポーチが登場。

「【FURFUR｜NEW ERA】9TWENTY」（7,920円）は、NEW ERAの定番モデルである「9TWENTY」をベースにした別注キャップ。デザインには、春夏コレクションを象徴するオリジナルパターンとなるフラワー刺繍を取り入れています。

「【FURFUR｜NEW ERA】コラボロゴTシャツ」（9,350円）は、FURFURとNEW ERAの世界観をウェアに落とし込んだロゴTシャツです。クロップド丈とワイドシルエットで、トレンド感のあるバランスに仕上げています。エッジのあるフォントをピンクカラーにすることで、甘さとストリートカジュアルの世界観を両立しました。

「【FURFUR｜NEW ERA】キャップポーチ」（6,380円）は、NEW ERAの「CAP POUCH S」をベースとした別注アイテムです。「9TWENTY」と同じオリジナルのフラワーパターンをあしらいました。

■商品概要

商品名：【FURFUR｜NEW ERA】9TWENTY

価格：7,920円

カラー展開：PNK

サイズ：F

商品名：【FURFUR｜NEW ERA】コラボロゴTシャツ

価格：9,350円

カラー展開：CGRY

サイズ：F

商品名：【FURFUR｜NEW ERA】キャップポーチ

価格：6,380円

カラー展開：PNK

サイズ：F

発売日：2026年5月14日（オンライン発売は12時〜）

※「【FURFUR｜NEW ERA】コラボロゴTシャツ」は5月16日に店頭入荷予定

取扱い：FURFURオフィシャルオンラインストア、MASH STOREアプリ、USAGI ONLINE、ZOZOTOWN、楽天、FURFUR 全国直営店

（フォルサ）