“お得に生きたもん勝ち”。仲里依紗に学ぶ、忙しくても人生を楽しみきるコツ

女優として唯一無二の存在感を放ちながら、自身のファッションブランド「RE.」を手がけるなど、クリエイティブな才能でも注目を集める仲里依紗さん。2026年3月14日に開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下TGC）では、約14年ぶりにランウェイに登場。

自身のブランドをまとい、エネルギッシュな魅力を発揮しました。マイナビウーマンでは、そんな仲さんのバックステージを直撃！ ファッションのこだわりから、人生を全力で楽しむ秘訣までお話を聞きました。

■14年ぶりのTGC。姉妹で立つ特別なステージ

――今日のファッションのポイントを教えてください。

今日は「RE.」の新作で全身コーディネートしました。腰に巻いているのもトップスと同じ薄手のニットで、これからの季節にすごく着やすいアイテムになっています。

――約14年ぶりとなるTGCの舞台はいかがですか？

14年前って、まだ息子が生まれる前なんですよね（笑）。自分も年齢を重ねているので、当時とはまた違った見られ方をしているのかなと思いつつ、今の会場のエネルギーを感じるのがすごく楽しみです。

――緊張はされていますか？

今回は自分のブランドで参加させていただいているので、緊張というよりワクワクの方が大きいです。「RE.」の服をモデルさんが着てランウェイを歩くのを見るのが初めてなので、それが一番楽しみで。どちらかというとお客さんの気持ちに近いかもしれないです。

――姉妹での出演についてはいかがですか？

「RE.」は家族で一緒に作ってきたブランドで、私ひとりでは絶対にここまで来られなかったと思っています。妹もいつも一緒にモデルをやっているんですけど、今日も一緒に歩けるのがすごく心強いです。だからあまり緊張しないのかもしれないですね。安心感があります。

■この夏のキーワードは“デカバッグ”

――この夏、注目しているファッションアイテムはありますか？

“デカバッグ”ですね。最近すごくハマっていて、気づいたらたくさん買っていました（笑）。特に遠出するわけでもないのに大きいバッグをラフに持つのがトレンドらしくて、私もデカバッグを持って夏のファッションを楽しみたいなと思っています。

――そのバッグで行ってみたい場所は？

山とか行ってみたいですね。できれば海外で！（笑）。

■「全部やる！」が里依紗流。人生を楽しみきるマインド

――いつもパワフルな印象ですが、人生を楽しむコツは？

諦めないこと！ 食べたいものも、やりたいことも、その日に全部やるくらいの気持ちでいます。「今日はこれだけ」じゃなくて、「全部やる！」って決めるんです。

休みが少ない人も多いと思うんですけど、時間ができた瞬間にやりたいことを詰め込む。時間は足りないけど、意外とどうにかなるんですよね。だから諦めない気持ちが大事だと思います。

私は閉店10分前でも買い物に行きます（笑）。迷惑な客かもしれないけど……（笑）。

――疲れてしまう日はどうしていますか？

もちろん疲れる日もあります。でも、そういう日こそ「諦めないパワー」が発動するというか（笑）。むしろ楽しくなってくるんですよね。

週に1回しっかり寝られればいいかなって思っていて、それ以外は寝る時間ももったいないくらい。おいしいものを食べて、みんなと話して、やりたいことを全部やる。それが自分のリズムです。

――そのモチベーションはどこから来ているのでしょうか？

今の人生を、誰よりも“お得に”生きたいって思っているんです。「自分が一番得してる」って思えるくらい（笑）。体感的には、3人分くらいの人生を生きている感覚ですね。

――最後にファンの方へメッセージをお願いします。

14年ぶりにTGCのステージに立てたこと、しかも妹と一緒に、そして自分のブランドで参加できたことが本当にうれしいです。この「RE.」の世界観を通して、見てくださる皆さんが少しでも元気になってくれたらうれしいです。これからも応援よろしくお願いします！

女優として、そしてブランドディレクターとして、自分らしさを全力で表現し続ける仲里依紗さん。「諦めない」「全部やる」というシンプルで力強い言葉の裏には、人生を誰よりも楽しみ尽くそうとする覚悟がありました。常に前向きに、自分の“好き”を更新し続ける仲さんのこれからの活躍からも目が離せません。

■インタビュー動画もチェック！

動画では、「ファッションで個性を出すコツと、仲さんが大切にしているコーディネートの組み方」を教えてもらしました！ ぜひあわせてチェックしてみてください。

■仲里依紗さんのサイン入りチェキプレゼント

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（取材・文：杉田穂南／マイナビウーマン編集部）