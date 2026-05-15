デザインもカラーも選べる刺繍サービスで特別なギフトを。　Theoryが母の日に合わせたイベントを実施

5月10日は母の日。カーネーションなどのお花や実用的なものをプレゼントするのも良いけれど、せっかくなら人とは被らないものをプレゼントできたらと悩んだ人もいたのではないでしょうか？

ニューヨーク発のファッションブランドTheoryでは、母の日に合わせたイベントを実施。ファッションアイテムと共に特別なギフトをプレゼントできるということで、青山店を取材してきました。

■購入特典でリネンキャップをプレゼント 青山店では刺繍サービスも

筆者が訪れた青山店をはじめ、GINZA SIX店、麻布台ヒルズ店、NEWoMan高輪店、グラングリーン大阪店の5店舗限定で5月10日（日）まで行われていたのは、リネンキャップのプレゼント。税込30,000円以上購入すると先着順でもらえるという、母の日に合わせた数量限定のイベントとなっていたのだそうです。

さらに青山店では、5月8日（金）と5月9日（土）の2日間、13時から19時の期間中にお買い物をすると、リネンキャップをはじめ、好みアイテムにその場で刺繍をサービスする、スペシャルなイベントを実施していました。

リネンキャップの他に、刺繍ができるアイテムはオリジナルのトートバッグとポーチから選ぶことができ、担当のスタッフさんとデザインを相談しながら決めていきます。

“刺繍サービス”と聞くと、入れられるのは名前や数字、簡易的なマークくらいのイメージでしたが、Theoryではデザインや位置も相談できました。

デザインのサンプルを見せてもらうと、Theoryのロゴやニューヨークらしいデザインがずらり。さらにカラーも選べることから、唯一無二のアイテムを母の日のプレゼントとしてや、自分用に作れます。

デザインやカラーが決まると、スタッフさんがミシンを使って目の前で刺繍を入れていきます。

刺繍されていく様子を間近で見られるなんて貴重な機会！ テンポの良い音と共に仕上がっていく刺繍を眺めながら終始ワクワクしていました。

■刺繍に思いを込めて、温もりあるギフトを

母の日に合わせた刺繍のサービスは5月9日で終了してしまいましたが、調べてみたところTheoryでは定期的に刺繍のサービスを行っている模様。お近くの店舗でイベントが実施されたら、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか？

（取材・文：吉川夏澄）