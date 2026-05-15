きょう未明、山形県東根市の国道１３号でバイクが転倒しているのが見つかりました。運転していたとみられる２０代の男性が心肺停止の状態で発見され、病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。

【写真を見る】国道13号でバイクが転倒 運転していた神奈川県に住む20代男性が死亡 縁石に衝突か ヘルメットが外れた状態で発見（山形・東根市）

警察によりますと、きょう午前２時過ぎ、東根市東根甲の国道１３号で転倒しているバイクが見つかりました。

付近ではバイクを運転していたとみられる神奈川県に住む２０代の男性が心肺停止の状態で発見され、病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。

■縁石に衝突か 転倒後に滑走した跡も

現場付近ではバイクが縁石に衝突したとみられる痕や、転倒後に滑走したとみられる跡もありました。

男性はヘルメットが外れた状態で発見されていて、バイクと男性、そしてヘルメットの発見場所は離れていたということです。

警察では単独事故とみて調べを進めています。