ミニオンが「東京ばな奈」になっちゃった！　とろ〜りまろやか“バナナシェイク味”になって新登場

グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は5月15日、「東京ばな奈 ミニオン『見ぃつけたっ』 バナナシェイク味」をJR東京駅 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事場にて先行販売します。6月1日からは、東京ばな奈sなど各店でも順次販売を開始します。

■『東京ばな奈 ミニオン』とろ〜りまろやか“バナナシェイク味”

バナナが大好物のミニオンが「東京ばな奈」になっちゃった！ 累計販売個数660万個を突破した大人気の『東京ばな奈 ミニオン』が、この度“バナナシェイク味”になって新発売。とろ〜りまろやかな美味しさをぜひ味わってみて！

ふわっふわのスポンジケーキの中に入っているのは、とろ〜りまろやかなバナナシェイク味のカスタードクリーム。ほんのりバニラが香る、ミルキーで優しい甘さです。暑い季節に楽しむひんやりバナナシェイクみたいに、冷やして食べるのもおすすめ。

スポンジケーキに描かれたミニオンデザインは全部で5種類。ボブ、スチュアート、ケビン、カール、オットー、表情豊かなミニオンたちが大集合！どのデザインが入っているかは開けるまでのお楽しみ♪

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

■商品概要

【商品名】東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 バナナシェイク味

【価格】4個入 842円、8個入 1,512円

※4個入に包装紙がけはございません。

※8個入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っておりません。

※表示の価格は参考小売価格です。

Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、株式会社グレープストーンが企画・制作した商品です。

◇販売情報

〈先行販売〉2026年5月15日(金)〜

JR東京駅 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事場

【期間】2026年5月15日(金)〜5月31日(日)

【営業時間】7:00〜21:30 ※営業時間は変更になる場合があります

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。あらかじめご了承ください。

〈通常販売〉2026年6月1日(月)〜7月末ごろ

【販売店舗】

・東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)

・銀のぶどう‐SWEETS GATE TOKYO‐（JR東京駅改札内）

・エキラボ南通路店 東京ばな奈ワールド(JR東京駅改札内)

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合がございます。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

※店舗により取り扱いの入り数が異なる場合がございます。

Minions Franchise （C）Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

（フォルサ）