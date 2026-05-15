山形県鶴岡市の月山高原牧場で牛の放牧がはじまり、牛たちが涼しく広い牧場を元気よく走り回っています。

【写真を見る】新緑の高原を走り回る牛たち！ 草をもりもり食べる姿も 月山高原牧場で牛の放牧はじまる（山形・鶴岡市）

鶴岡市の月山高原牧場では、毎年この時期に農家から牛を預かり放牧しています。去年までは庄内地域の牛のみを受入れていましたが、今年から朝日町や寒河江市からも受入れ、全体で１４５頭の牛を受け入れる予定です。

きのうは繁殖用のメスの和牛９５頭が身体測定の後、放牧されました。

月山畜産振興公社 伊藤英喜 事務局長「放牧の効果と言いますと、牛の腹作り、骨格作りとよく言われているし、丈夫な足腰から出産時の事故軽減、こういった部分も狙いの一つ」

■高原を勢いよく走る牛たち！

勢いよく走っていく牛たちの先には新緑の高原がひろがります。牛たちは広大な牧場内で草をもりもり食べ、牧場内を歩き回ってました。

月山畜産振興公社 伊藤英喜 事務局長「例年入牧直後は脱柵なり事故怪我の原因となる現象が発生するので、そういった部分が無いようにシーズン通して事故怪我の無いように牛体の監視を牧夫一同強化していきたい」

牛は１０月末まで放牧される予定で、その間、職員たちが健康状態を確認し牛たちを見守っていくという事です。