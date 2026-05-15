【ユナイテッドアローズ × 成城石井】食とファッションをかけ合わせた「コラボレーションバッグ」発売

ユナイテッドアローズが展開するユナイテッドアローズは、成城石井と初のコラボレーションとして、オリジナルショッピングバッグ2型を2026年5月17日より成城石井の店舗および公式オンラインショップ「成城石井.com」にて数量限定で発売します。

■ユナイテッドアローズと成城石井の価値観をカタチに

本コラボレーションは、両社が大切にしてきた「良いものを選び、その価値を丁寧に届ける」という姿勢や、日常の暮らしを豊かにする提案への共感を背景に実現しました。

ユナイテッドアローズと成城石井は、それぞれファッションと食という異なる分野において、上質さや背景へのこだわりを大切にしながら、日々の生活に寄り添う商品や体験を提案してきました。

今回のコラボレーションでは、成城石井のお買い物シーンと親和性が高いショッピングバッグを起点に、両社の価値観をかたちにすることを目指しました。日常の中で自然に使われるアイテムであるからこそ、デザインや佇まいにも配慮し、生活に心地よくなじむ一品として企画しています。

■成城石井のショッピングバッグを“持つシーンが広がる”バッグに

成城石井のショッピングバッグは、実用性の高さと使いやすさから、日々の買い物に寄り添う存在として親しまれてきました。

本コラボレーションでは、その特性を大切にしながら、ファッションの視点を掛け合わせることで、持つシーンが広がるバッグを目指しました。ユナイテッドアローズを象徴するオレンジカラーのアクセントに加え、随所のディテールに成城石井を象徴する「ボルドーレッド」のカラーリングを取り入れたデザインは、シンプルでありながら程よい存在感があり、買い物シーンに限らず、サブバッグや日常の外出時にも取り入れやすい仕上がりです。

日々の暮らしの中で自然に使い続けていただけることを想定し、バランスや表情にこだわりました。

■商品概要

商品名：UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ（大）

価格：5,269円

サイズ：高さ（H）約38cm × 横幅（W）約30cm × 奥行（D）約15cm

商品名：UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ（小）

価格：4,389円

サイズ：高さ（H）約24cm × 横幅（W）約25cm × 奥行（D）約14cm

販売店舗：

成城石井（30店舗）

成城店、青葉台店、アトレ恵比寿店、ルミネ大宮ルミネ2店、ルミネ横浜店、ルミネ立川店、ルミネ川越店、ルミネ北千住店、新丸ビル店、ルミネ大船店、ルミネ新宿ルミネ1店、越谷イオンレイクタウン店、柿の木坂店、等々力店、浜田山店、自由が丘店、池尻大橋店、トリエ京王調布店、ペリエ千葉店、ニュウマン高輪店、京阪モール京橋店、阪急西宮店、イオンモール伊丹店、名古屋広小路店、名古屋セントラルガーデン店、エスパル仙台店、さんすて岡山店、水戸エクセル店、CoCoLo新潟店、広島駅店

公式オンラインショップ「成城石井.com」（https://seijoishii.com/）

発売日：2026年5月17日（日）

（フォルサ）