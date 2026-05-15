「信じる理由は十分にある」支持率低下も…続投は既成事実？ リバプール指揮官が注目発言。批判を巡りジョークも「酔っていたに違いない」

「信じる理由は十分にある」支持率低下も…続投は既成事実？ リバプール指揮官が注目発言。批判を巡りジョークも「酔っていたに違いない」