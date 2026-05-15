「信じる理由は十分にある」支持率低下も…続投は既成事実？ リバプール指揮官が注目発言。批判を巡りジョークも「酔っていたに違いない」
アルネ・スロット体制は、３年目に突入する模様だ。
日本代表のキャプテン遠藤航も所属するリバプールは昨季、ユルゲン・クロップの後任スロットの下でプレミアリーグ制覇を達成した。しかし、今季は思うように勝ち星を積み上げられず、早々と優勝争いから脱落。残り２試合の時点で４位で、首位のアーセナルに勝点20差をつけられている。
支持率は低下し、監督交代を求める声が上がっているが、本人は続投する気満々だ。英衛星放送『Sky Sports』によれば、去就について問われたスロットは「それは私１人だけで決めることではない」と伝えた上で、次のように語った。
「来シーズンも私がリバプールの監督を務めると信じるに足る理由は十分にある。第一に、私はこのクラブと契約を結んでいるし、第二に、現在行われている、あらゆる話し合いの内容からもそう言える」
47歳のオランダ人指揮官はまた、自身に向けられる批判に関して、こう考えを示した。
「監督やクラブが最高のシーズンを送れていない場合、常に議論が巻き起こるものだ。それはリバプールに限った話ではない。世界中どこでも同じだ。それがサッカー界の新たな現実だ。私を批判する人々を私が裁くことなどできない。彼らには意見を述べる権利がある。
現代では、誰もが自分の意見を共有できる。10年から15年前にも同じようなことはあったが、当時はパブで話される程度で、誰もが耳にするわけではなかった。まあ今でもパブでは話されている。私が目にする限りでは、彼らは少し酔っていたに違いない（笑）。冗談だよ！だが、今は以前よりも遥かに公然と語られるようになった」
SNSの存在により、良くも悪くもファンの声がよりダイレクトに届くようになった。常に批判に晒される監督にとっては、難しい時代と言えそうだ。困難に打ち勝つ、極めて強い精神力が求められる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
日本代表のキャプテン遠藤航も所属するリバプールは昨季、ユルゲン・クロップの後任スロットの下でプレミアリーグ制覇を達成した。しかし、今季は思うように勝ち星を積み上げられず、早々と優勝争いから脱落。残り２試合の時点で４位で、首位のアーセナルに勝点20差をつけられている。
支持率は低下し、監督交代を求める声が上がっているが、本人は続投する気満々だ。英衛星放送『Sky Sports』によれば、去就について問われたスロットは「それは私１人だけで決めることではない」と伝えた上で、次のように語った。
47歳のオランダ人指揮官はまた、自身に向けられる批判に関して、こう考えを示した。
「監督やクラブが最高のシーズンを送れていない場合、常に議論が巻き起こるものだ。それはリバプールに限った話ではない。世界中どこでも同じだ。それがサッカー界の新たな現実だ。私を批判する人々を私が裁くことなどできない。彼らには意見を述べる権利がある。
現代では、誰もが自分の意見を共有できる。10年から15年前にも同じようなことはあったが、当時はパブで話される程度で、誰もが耳にするわけではなかった。まあ今でもパブでは話されている。私が目にする限りでは、彼らは少し酔っていたに違いない（笑）。冗談だよ！だが、今は以前よりも遥かに公然と語られるようになった」
SNSの存在により、良くも悪くもファンの声がよりダイレクトに届くようになった。常に批判に晒される監督にとっては、難しい時代と言えそうだ。困難に打ち勝つ、極めて強い精神力が求められる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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