クロップの後任として、2024年７月からリバプールを率いているスロット。(C)Getty Images

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　アルネ・スロット体制は、３年目に突入する模様だ。

　日本代表のキャプテン遠藤航も所属するリバプールは昨季、ユルゲン・クロップの後任スロットの下でプレミアリーグ制覇を達成した。しかし、今季は思うように勝ち星を積み上げられず、早々と優勝争いから脱落。残り２試合の時点で４位で、首位のアーセナルに勝点20差をつけられている。

　支持率は低下し、監督交代を求める声が上がっているが、本人は続投する気満々だ。英衛星放送『Sky Sports』によれば、去就について問われたスロットは「それは私１人だけで決めることではない」と伝えた上で、次のように語った。

「来シーズンも私がリバプールの監督を務めると信じるに足る理由は十分にある。第一に、私はこのクラブと契約を結んでいるし、第二に、現在行われている、あらゆる話し合いの内容からもそう言える」
 
　47歳のオランダ人指揮官はまた、自身に向けられる批判に関して、こう考えを示した。

「監督やクラブが最高のシーズンを送れていない場合、常に議論が巻き起こるものだ。それはリバプールに限った話ではない。世界中どこでも同じだ。それがサッカー界の新たな現実だ。私を批判する人々を私が裁くことなどできない。彼らには意見を述べる権利がある。

　現代では、誰もが自分の意見を共有できる。10年から15年前にも同じようなことはあったが、当時はパブで話される程度で、誰もが耳にするわけではなかった。まあ今でもパブでは話されている。私が目にする限りでは、彼らは少し酔っていたに違いない（笑）。冗談だよ！だが、今は以前よりも遥かに公然と語られるようになった」

　SNSの存在により、良くも悪くもファンの声がよりダイレクトに届くようになった。常に批判に晒される監督にとっては、難しい時代と言えそうだ。困難に打ち勝つ、極めて強い精神力が求められる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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