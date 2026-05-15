日経225先物は11時30分時点、前日比750円安の6万1970円（-1.19％）前後で推移。寄り付きは6万3090円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万3045円）を上回る形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き後ほどなくして、6万3280円まで上げ幅を広げる場面もみられた。ただし、その後はロング解消の動きが強まり中盤にかけて下落に転じると、終盤にかけてショートの動きが強まり、6万1800円まで下落幅を広げている。



米ハイテク株が買われた流れを引き継ぐ形から、アドバンテスト<6857>［東証P］や東京エレクトロン<8035>［東証P］のほか、前日に急落したフジクラ<5803>［東証P］など、指数インパクトの大きい半導体やAI関連株の一角が日経平均型を牽引した。ただ、買い一巡後にこれら銘柄が軟化すると、先物市場でロング解消のほか、ショートを誘う流れが強まった。ただ、ボリンジャーバンドの+1σ（6万2030円）まで下げてきたことで、同バンドを支持線とした押し目狙いのロングが入りやすいほか、ショートカバーを意識させそうだ。



NT倍率は先物中心限月で16.00倍（14日は16.15倍）に低下した。朝方は16.17倍と上昇する場面もみられたが、+1σ（16.21倍）に上値を抑えられる形だった。その後は指数インパクトの大きい半導体やAI関連株が軟化するなかで、NTショートに振れる形になっている。目先的には25日移動平均線が位置する15.74倍が射程に入ってきている。



株探ニュース