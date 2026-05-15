掃除の常識が変わる圧倒的な吸引力。信頼の【ダイソン】コードレス掃除機セットが今すぐAmazonで販売中！
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家中を隅々まで美しく保つ。高性能な【ダイソン】コードレス掃除機と専用スタンドがAmazonで販売中！
パワフルな吸引力と静音性を両立したコードレス掃除機と、収納に便利なスタンドのセット。微細な粒子を逃さない高い密閉設計により、排気までクリーンに保つ。最長40分の運転時間で家中を効率よく掃除でき、専用スタンドでスマートに収納可能。日々の掃除をより快適で効率的なものへと変えてくれる一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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デジタルモーターを搭載し、変わらない強力な吸引力を実現。低い運転音で周囲を気にせず、いつでも快適に掃除ができる設計となっている。
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最長40分の連続運転が可能で、広い部屋でも充電を気にせず掃除できる。強モードやモーター駆動ヘッド使用時も十分な時間を確保している。
精密な製品設計により、0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕集する。部屋の空気よりもきれいな空気を排出する高い清浄性能が魅力だ。
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付属のスタンドは立て掛けタイプで、掃除機をスマートに収納できる。コードホルダー付きで、見た目もすっきりと整理整頓が可能だ。
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