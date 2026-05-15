自宅や施設で療養する患者の容体が急変した際などに駆け付ける「ホスピスカー」の運用が姶良市で始まっています。



緊急往診車「ホスピスカー」の運用を始めたのは姶良市の「ほほ笑み在宅医療クリニック」です。



ホスピスカーは、自宅や施設で療養している患者の容体が急変した際などに医師や看護師、救急救命士などが乗り、いち早く患者のもとへ駆けつけるものです。赤色灯やサイレンが搭載され、緊急走行も可能です。





（ほほ笑み在宅医療クリニック・宇都宮隆法院長）「早く到着する時間は机の上の計算では、せいぜい1から5分の間だと思うが、呼吸が苦しい方にとっては1から5分も非常に心細い時間だと思うので、1から5分であっても意義があることだと思っている」ホスピスカーは「ほほ笑み在宅医療クリニック」の半径16キロの範囲で、24時間体制で出動します。（ほほ笑み在宅医療クリニック・宇都宮隆法院長）「いつも味方がいるということを患者様に知っていただいて実感していただいて安心していただければいいと思っている」クリニックによりますと、ホスピスカーの運用は県内では初めてだということです。