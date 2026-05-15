“仲良しコンビ”アンガールズ、そろって子どもが「5月生まれ」と判明 田中→長男が誕生、山根→長女が11歳の誕生日迎える「めでてぇことばかり」
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が14日、自身のインスタグラムを更新。同日に第1子誕生を発表した相方・田中卓志（50）を祝福するとともに、先日自身の長女も11歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「大きくなったなぁ」「もうすっかりお姉さんですね」11歳を迎えたアンガールズ山根の長女
山根は「田中の子供も産まれてめでたい そして娘も先日誕生日でした おばあちゃんがフルーツの盛り合わせ作ってくれて、飾りつけを奥さんがやってくれました！（娘がハマってるstranger things風に）」とつづり、豪華なフルーツ盛り合わせを手にした長女の近影をアップ。
仕事の関係で自身は誕生日会に出席できなかったそうだが「僕はラザニア作ったり、娘の好きなミニトマト山盛りサラダ作ったり、手羽先のオーブンで焼いたのとか作ったりしました！」と、手料理でお祝いしたことを明かした。
続けて「ついこの前生まれた気がしてたけどもう11歳！ほんとここまで育ってくれてありがとう いつも優しくて頑張り屋ですごい自慢の娘です（親バカ）」とつづり、“父の顔”をのぞかせていた。
コメント欄には「娘ちゃんHappyBirthday」「あっという間に大きくなったなぁ」「もうすっかりお姉さんですね」と祝福が続々。また、芸能界でも“仲良し”として知られるコンビの子どもが、同じ“5月生まれ”となったことには「めでてぇことばかり」「落ち着いたらお互いのお子さんを会わしたいですね」「アンガールズの益々の活躍楽しみです！」との反響が寄せられている。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。15年5月12日に第1子となる長女が誕生した。
田中は23年1月に30代の一般女性と結婚したことを発表。今月14日にXで「先日、5月の上旬に子供が産まれました」と報告し、「嬉しい気持ちでいっぱいです！」と喜びを明かした。
【写真】「大きくなったなぁ」「もうすっかりお姉さんですね」11歳を迎えたアンガールズ山根の長女
山根は「田中の子供も産まれてめでたい そして娘も先日誕生日でした おばあちゃんがフルーツの盛り合わせ作ってくれて、飾りつけを奥さんがやってくれました！（娘がハマってるstranger things風に）」とつづり、豪華なフルーツ盛り合わせを手にした長女の近影をアップ。
続けて「ついこの前生まれた気がしてたけどもう11歳！ほんとここまで育ってくれてありがとう いつも優しくて頑張り屋ですごい自慢の娘です（親バカ）」とつづり、“父の顔”をのぞかせていた。
コメント欄には「娘ちゃんHappyBirthday」「あっという間に大きくなったなぁ」「もうすっかりお姉さんですね」と祝福が続々。また、芸能界でも“仲良し”として知られるコンビの子どもが、同じ“5月生まれ”となったことには「めでてぇことばかり」「落ち着いたらお互いのお子さんを会わしたいですね」「アンガールズの益々の活躍楽しみです！」との反響が寄せられている。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。15年5月12日に第1子となる長女が誕生した。
田中は23年1月に30代の一般女性と結婚したことを発表。今月14日にXで「先日、5月の上旬に子供が産まれました」と報告し、「嬉しい気持ちでいっぱいです！」と喜びを明かした。