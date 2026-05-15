声優・伊藤彩沙、20代ラスト写真集の表紙解禁 水着・ランジェリー挑戦！アンニュイ＆舌ペロなど“大人の甘さ”表現
声優・伊藤彩沙の写真集（6月24日発売）のタイトルが「アヤサージュ」に決定した。あわせて表紙も解禁となり、通常カバーは、シンガポールのホテル内で撮影した大人の甘さを感じる一枚になっている。
【写真】過激な豊満ボディ！水着＆ランジェリー姿の伊藤彩沙
タイトルは伊藤自らが名付け、「“少し大人な私、でも自分らしさを大切に”という意味を込めて、このタイトルにしました」とコメント。また、6月27日・28日に開催される写真集の発売記念イベント限定カバーも公開となり、アンニュイな表情、キュートな舌ペロが印象的なカットが掲載されている。
伊藤は、『BanG Dream!』シリーズ（市ヶ谷有咲）、『メダリスト』（鹿本すず）、『もういっぽん！』（園田未知）、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』（花柳香子）など数多くの作品に出演する人気声優。
前作の2nd写真集から約3年半ぶりとなる最新作の舞台は、シンガポールとインドネシア・ビンタン島。20代ラストとなるタイミングで、彼女の挑戦と表現欲があふれた内容になっていて、水着・ランジェリーカットも掲載される。
■伊藤彩沙コメント
写真集のタイトルは「アヤサージュ」です。“少し大人な私、でも自分らしさを大切に”という意味を込めて、このタイトルにしました。大人な甘さがある表紙カットは、ヘアメイク・スタイリングも私の好きな要素が詰まっています。私といえば！な表情のカットなので、伊藤彩沙らしさを感じていただける表紙になっていると思います。柔らかさ、甘さ、少し大人っぽい空気感を、この一冊に込めました。ちょっぴりおもしろカットも入っていて、私らしさがあふれる写真集になっていると思います！
【写真】過激な豊満ボディ！水着＆ランジェリー姿の伊藤彩沙
タイトルは伊藤自らが名付け、「“少し大人な私、でも自分らしさを大切に”という意味を込めて、このタイトルにしました」とコメント。また、6月27日・28日に開催される写真集の発売記念イベント限定カバーも公開となり、アンニュイな表情、キュートな舌ペロが印象的なカットが掲載されている。
前作の2nd写真集から約3年半ぶりとなる最新作の舞台は、シンガポールとインドネシア・ビンタン島。20代ラストとなるタイミングで、彼女の挑戦と表現欲があふれた内容になっていて、水着・ランジェリーカットも掲載される。
■伊藤彩沙コメント
写真集のタイトルは「アヤサージュ」です。“少し大人な私、でも自分らしさを大切に”という意味を込めて、このタイトルにしました。大人な甘さがある表紙カットは、ヘアメイク・スタイリングも私の好きな要素が詰まっています。私といえば！な表情のカットなので、伊藤彩沙らしさを感じていただける表紙になっていると思います。柔らかさ、甘さ、少し大人っぽい空気感を、この一冊に込めました。ちょっぴりおもしろカットも入っていて、私らしさがあふれる写真集になっていると思います！