安藤サクラ＆小松菜奈、シャネルアンバサダーコンビが『SPUR』表紙に STARGLOWも初登場
俳優の安藤サクラと小松菜奈が、22日発売のモード誌『SPUR』7月号（集英社）の表紙に登場。シャネルのアンバサダーとしても活躍する2人が、シスターフッドを感じるメゾンの世界観を表現する。
【写真】床に寝そべり大胆ポーズ！“ほっそり”美ウエストをのぞかせる小松菜奈
今号は、『Ready for Summer？』と題し、夏のおしゃれを総特集する本誌と、シャネルの2026年メティエダールコレクションを主軸にした1冊まるごとシャネルブックの2冊をまとめたスペシャルな合本形式で発売。72ページにもおよぶシャネルブックでは、安藤と小松が共演するスペシャル特集のほか、日本の雑誌“初”となるアーティスティックディレクター、マチュー・ブレイジーへのインタビューも同誌独占の内容で掲載される。
夏のおしゃれを総特集する本誌には、オーディションプログラム「THE LAST PIECE」から誕生し、今年メジャーデビューを果たしたSTARGLOWも初登場。ボッテガ・ヴェネタ、ミュウミュウ、マルニなど、ハイブランドのルックに身を包んだ5人が、「大人」をテーマに、ほほ笑ましい等身大のエピソードや、憧れの人を真剣な想いで語る。
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今号は、『Ready for Summer？』と題し、夏のおしゃれを総特集する本誌と、シャネルの2026年メティエダールコレクションを主軸にした1冊まるごとシャネルブックの2冊をまとめたスペシャルな合本形式で発売。72ページにもおよぶシャネルブックでは、安藤と小松が共演するスペシャル特集のほか、日本の雑誌“初”となるアーティスティックディレクター、マチュー・ブレイジーへのインタビューも同誌独占の内容で掲載される。
夏のおしゃれを総特集する本誌には、オーディションプログラム「THE LAST PIECE」から誕生し、今年メジャーデビューを果たしたSTARGLOWも初登場。ボッテガ・ヴェネタ、ミュウミュウ、マルニなど、ハイブランドのルックに身を包んだ5人が、「大人」をテーマに、ほほ笑ましい等身大のエピソードや、憧れの人を真剣な想いで語る。