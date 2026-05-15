『TOHOシネマズ ポップコーン』全商品が「ジャパン・フード・セレクション」グランプリを受賞 記念して「パーティーポップ」が割引に
TOHOシネマズは、全国の劇場で販売する『TOHOシネマズ ポップコーン』（全ラインナップ）が、日本フードアナリスト協会主催の「ジャパン・フード・セレクション」（2026年5月度／第99回／食品・飲料部門）において、最高評価となる「グランプリ」を受賞した。なお「グランプリ」は、100点満点中90点以上の極めて高い評価を得た商品に与えられる最高評価とされている。
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グランプリ受賞記念割引として、20日から31日の期間限定で「パーティーポップ」が200円引きに。割引方法については、公式Xと「ポプコ TOHOシネマズ【公式】」インスタグラムで発表する。
【受賞のポイント】
・各劇場で豆から高温で一気にポップする“できたて”へのこだわり
・最高グレードのバタフライ型豆を厳選し、粒立ちと軽やかな食感を追求
・独自配合オイル×塩設計により、ベタつきを抑えつつ香ばしさを最大化
・当社独自レシピのキャラメルで、濃厚な甘さとクリスプ感を強化
・無料のバターフレーバーオイルで“参加型のおいしさ”を提供
・Ｌサイズの約2倍「パーティーポップ」、約4倍の「パーティーポップW」は、塩・キャラメル・シネマイクから最大3種類をMIXして楽しめるビッグサイズ
・国連WFP協会「レッドカップキャンペーン」を通じ、売上の一部を学校給食支援へ寄付
【受賞商品】
TOHOシネマズ ポップコーン（ポップコーン全商品）
・ポップコーン（塩）S／M／L
・ポップコーン（キャラメル）S／M／L
・ポップコーン（ハーフ＆ハーフ）
・シネマイクポップコーン（北海道濃厚バターしょうゆ味／トリュフソルト＆バター味／ブラックペッパー味／塩キャラメル味）
・シネマイクMIX サッポロポテトバーベQあじ
・パーティーポップ／パーティーポップW
グランプリ受賞記念割引として、20日から31日の期間限定で「パーティーポップ」が200円引きに。割引方法については、公式Xと「ポプコ TOHOシネマズ【公式】」インスタグラムで発表する。
【受賞のポイント】
・各劇場で豆から高温で一気にポップする“できたて”へのこだわり
・最高グレードのバタフライ型豆を厳選し、粒立ちと軽やかな食感を追求
・独自配合オイル×塩設計により、ベタつきを抑えつつ香ばしさを最大化
・当社独自レシピのキャラメルで、濃厚な甘さとクリスプ感を強化
・無料のバターフレーバーオイルで“参加型のおいしさ”を提供
・Ｌサイズの約2倍「パーティーポップ」、約4倍の「パーティーポップW」は、塩・キャラメル・シネマイクから最大3種類をMIXして楽しめるビッグサイズ
・国連WFP協会「レッドカップキャンペーン」を通じ、売上の一部を学校給食支援へ寄付
【受賞商品】
TOHOシネマズ ポップコーン（ポップコーン全商品）
・ポップコーン（塩）S／M／L
・ポップコーン（キャラメル）S／M／L
・ポップコーン（ハーフ＆ハーフ）
・シネマイクポップコーン（北海道濃厚バターしょうゆ味／トリュフソルト＆バター味／ブラックペッパー味／塩キャラメル味）
・シネマイクMIX サッポロポテトバーベQあじ
・パーティーポップ／パーティーポップW