実に43年ぶり！『オールナイトニッポン』×『スター・ウォーズ』特番放送決定 土屋伸之、佐々木久美、加藤史帆が出演
ニッポン放送では、22日午後10時から特別番組「オールナイトニッポンGOLD〜映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』SP〜」の放送が決定。1983年以来、実に43年ぶりの『オールナイトニッポン』×『スター・ウォーズ』の特番となる。
【写真】『スター・ウォーズ』を語り尽くす出演者たち
1977年の全米公開以来、40年以上にわたり世界中で愛され続けてきた『スター・ウォーズ』の7年ぶりの劇場版最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が22日に公開されることを記念した特別番組で、熱烈な「スター・ウォーズ」好きで知られるナイツ・土屋伸之、佐々木久美、加藤史帆が公開初日の夜に映画の魅力を余すことなく生放送で語り尽くす。
『オールナイトニッポン』と『スター・ウォーズ』のつながりは古く、1作目となる映画『スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望』の日本での公開に合わせて、1978年5月に『つぼイノリオのオールナイトニッポンスペシャル』として4時間の特番を放送、ラジオドラマ『スター・ウォーズ』もオンエアされた。また3作目となる映画『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』公開を記念して1983年7月に『オールナイトニッポン スター・ウォーズ3スペシャル』を放送している。今回の特番は、1983年以来、実に43年ぶりの『オールナイトニッポン』×『スター・ウォーズ』の特番となる。
番組では「あなたとスター・ウォーズ」をテーマにメールを募集。「スター・ウォーズ」にまつわるエピソードや想い出などを受け付けており、メールを送ったリスナーの中から抽選で映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のグッズがプレゼントされる。
同番組はラジオ、そしてスマホやパソコンからはradikoを通じて聴くことができるほか、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴取可能となっている。
■ナイツ・土屋伸之 コメント
オールナイトニッポンGOLDでスター・ウォーズの話ができるという事で、嬉しくて回線がショートします。ただ、若い佐々木さんと加藤さんとご一緒という事で、マスター内海桂子の話は控えめにしようと思います。よろしくお願いします。
■佐々木久美 コメント
スター・ウォーズは私の人生とは切っても切り離せない大好きな作品です。そしてグローグーはスター・ウォーズシリーズの中で最大の推しです！そんな大好きなスター・ウォーズが映画館に帰ってくる日に生放送でお二方と語れるのはとても光栄です！加藤とは出会った頃からスター・ウォーズの話をずっとしていて、スター・ウォーズのおかげで仲良くなったと言っても過言ではないので、一緒に出演できて嬉しいです。『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』一色な時間を一緒に楽しみましょう！
■加藤史帆 コメント
オールナイトニッポンに出演させていただくのは、2018年のけやき坂46以来約8年ぶりです！大好きなスター・ウォーズ特番に出演させていただけて本当に嬉しいです。父が大のスター・ウォーズファンでその影響を受け、ずっと作品と共に育ってきました！スター・ウォーズ愛たっぷりの2時間をお届けできたらと思います！よろしくお願いいたします！
【写真】『スター・ウォーズ』を語り尽くす出演者たち
1977年の全米公開以来、40年以上にわたり世界中で愛され続けてきた『スター・ウォーズ』の7年ぶりの劇場版最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が22日に公開されることを記念した特別番組で、熱烈な「スター・ウォーズ」好きで知られるナイツ・土屋伸之、佐々木久美、加藤史帆が公開初日の夜に映画の魅力を余すことなく生放送で語り尽くす。
番組では「あなたとスター・ウォーズ」をテーマにメールを募集。「スター・ウォーズ」にまつわるエピソードや想い出などを受け付けており、メールを送ったリスナーの中から抽選で映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のグッズがプレゼントされる。
同番組はラジオ、そしてスマホやパソコンからはradikoを通じて聴くことができるほか、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴取可能となっている。
■ナイツ・土屋伸之 コメント
オールナイトニッポンGOLDでスター・ウォーズの話ができるという事で、嬉しくて回線がショートします。ただ、若い佐々木さんと加藤さんとご一緒という事で、マスター内海桂子の話は控えめにしようと思います。よろしくお願いします。
■佐々木久美 コメント
スター・ウォーズは私の人生とは切っても切り離せない大好きな作品です。そしてグローグーはスター・ウォーズシリーズの中で最大の推しです！そんな大好きなスター・ウォーズが映画館に帰ってくる日に生放送でお二方と語れるのはとても光栄です！加藤とは出会った頃からスター・ウォーズの話をずっとしていて、スター・ウォーズのおかげで仲良くなったと言っても過言ではないので、一緒に出演できて嬉しいです。『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』一色な時間を一緒に楽しみましょう！
■加藤史帆 コメント
オールナイトニッポンに出演させていただくのは、2018年のけやき坂46以来約8年ぶりです！大好きなスター・ウォーズ特番に出演させていただけて本当に嬉しいです。父が大のスター・ウォーズファンでその影響を受け、ずっと作品と共に育ってきました！スター・ウォーズ愛たっぷりの2時間をお届けできたらと思います！よろしくお願いいたします！