W杯代表26人 午後2時から発表 森保監督が「ポジション・年齢順」に名前読み上げ NHKなど生中継
日本サッカー協会は15日午後2時からW杯北中米3カ国大会（6月11日開幕）に臨む日本代表26人を発表する。都内で森保一監督が記者会見に臨み、メンバーの名前を一人ずつ読み上げる。
22年W杯カタール大会のメンバー発表では、GK3人を発表後にフィールドプレーヤーを年齢順に読み上げたが、今回は「GK・DF・MF/FW」のポジションごとに年齢が上の選手から発表する予定。アジア人初の5大会連続出場を目指す長友佑都（FC東京）が選出された場合、DF登録選手では真っ先に名前が呼ばれる可能性が高い。
会見のもようはNHKが総合テレビで午後1時55分から「ニュース サッカーワールドカップ日本代表メンバー発表」として生中継する。また、民放の情報番組も生中継を予定しているほか、日本協会の公式YouTubeやインスタグラムでもライブ配信される。
メンバー選考では、9日の試合で左太腿裏を痛めた三笘薫（ブライトン）や左足首負傷で離脱中の遠藤航（リバプール）らケガ人を選ぶかどうかの判断が注目される。
＜日本代表メンバー スポニチ予想＞
【GK】
〇 早川友基（鹿島＝27）
〇 大迫敬介（広島＝26）
◎ 鈴木彩艶（パルマ＝23）
【DF】
△ 長友佑都（FC東京＝39）
◎ 谷口彰悟（シントトロイデン＝34）
◎ 渡辺剛（フェイエノールト＝29）
〇 板倉滉（アヤックス＝29）
△ 町田浩樹（ホッフェンハイム＝28）
◎ 伊藤洋輝（Bミュンヘン＝27）
△ 安藤智哉（ザンクトパウリ＝27）
◎ 冨安健洋（アヤックス＝27）
△ 橋岡大樹（ヘント＝26）
△ 菅原由勢（ブレーメン＝25）
〇 瀬古歩夢（ルアーブル＝25）
〇 鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）
△ 高井幸大（ボルシアMG＝21）
【MF/FW】
◎ 伊東純也（ゲンク＝33）
〇 遠藤航（リバプール＝33）
△ 守田英正（スポルティング＝31）
△ 南野拓実（モナコ＝31）
△ 相馬勇紀（町田＝29）
◎ 鎌田大地（クリスタルパレス＝29）
〇 前田大然（セルティック＝28）
△ 小川航基（NECナイメヘン＝28）
▼ 三笘薫（ブライトン＝28）
〇 田中碧（リーズ＝27）
◎ 上田綺世（フェイエノールト＝27）
◎ 堂安律（Eフランクフルト＝27）
△ 町野修斗（ボルシアMG＝26）
◎ 佐野海舟（マインツ＝25）
◎ 中村敬斗（Sランス＝25）
△ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ＝24）
〇 鈴木唯人（フライブルク＝24）
◎ 久保建英（Rソシエダード＝24）
△ 佐野航大（NECナイメヘン＝22）
△ 塩貝健人（ウォルフスブルク＝21）
△ 後藤啓介（シントトロイデン＝20）
△ 佐藤龍之介（FC東京＝19）