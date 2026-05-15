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　日本サッカー協会は15日午後2時からW杯北中米3カ国大会（6月11日開幕）に臨む日本代表26人を発表する。都内で森保一監督が記者会見に臨み、メンバーの名前を一人ずつ読み上げる。

　22年W杯カタール大会のメンバー発表では、GK3人を発表後にフィールドプレーヤーを年齢順に読み上げたが、今回は「GK・DF・MF/FW」のポジションごとに年齢が上の選手から発表する予定。アジア人初の5大会連続出場を目指す長友佑都（FC東京）が選出された場合、DF登録選手では真っ先に名前が呼ばれる可能性が高い。

　会見のもようはNHKが総合テレビで午後1時55分から「ニュース　サッカーワールドカップ日本代表メンバー発表」として生中継する。また、民放の情報番組も生中継を予定しているほか、日本協会の公式YouTubeやインスタグラムでもライブ配信される。

　メンバー選考では、9日の試合で左太腿裏を痛めた三笘薫（ブライトン）や左足首負傷で離脱中の遠藤航（リバプール）らケガ人を選ぶかどうかの判断が注目される。

＜日本代表メンバー　スポニチ予想＞

【GK】

〇　早川友基（鹿島＝27）

〇　大迫敬介（広島＝26）

◎　鈴木彩艶（パルマ＝23）

【DF】

△　長友佑都（FC東京＝39）

◎　谷口彰悟（シントトロイデン＝34）

◎　渡辺剛（フェイエノールト＝29）

〇　板倉滉（アヤックス＝29）

△　町田浩樹（ホッフェンハイム＝28）

◎　伊藤洋輝（Bミュンヘン＝27）

△　安藤智哉（ザンクトパウリ＝27）

◎　冨安健洋（アヤックス＝27）

△　橋岡大樹（ヘント＝26）

△　菅原由勢（ブレーメン＝25）

〇　瀬古歩夢（ルアーブル＝25）

〇　鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）

△　高井幸大（ボルシアMG＝21）

【MF/FW】

◎　伊東純也（ゲンク＝33）

〇　遠藤航（リバプール＝33）

△　守田英正（スポルティング＝31）

△　南野拓実（モナコ＝31）

△　相馬勇紀（町田＝29）

◎　鎌田大地（クリスタルパレス＝29）

〇　前田大然（セルティック＝28）

△　小川航基（NECナイメヘン＝28）

▼　三笘薫（ブライトン＝28）

〇　田中碧（リーズ＝27）

◎　上田綺世（フェイエノールト＝27）

◎　堂安律（Eフランクフルト＝27）

△　町野修斗（ボルシアMG＝26）

◎　佐野海舟（マインツ＝25）

◎　中村敬斗（Sランス＝25）

△　藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ＝24）

〇　鈴木唯人（フライブルク＝24）

◎　久保建英（Rソシエダード＝24）

△　佐野航大（NECナイメヘン＝22）

△　塩貝健人（ウォルフスブルク＝21）

△　後藤啓介（シントトロイデン＝20）

△　佐藤龍之介（FC東京＝19）