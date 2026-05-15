日本サッカー協会は15日午後2時からW杯北中米3カ国大会（6月11日開幕）に臨む日本代表26人を発表する。都内で森保一監督が記者会見に臨み、メンバーの名前を一人ずつ読み上げる。

22年W杯カタール大会のメンバー発表では、GK3人を発表後にフィールドプレーヤーを年齢順に読み上げたが、今回は「GK・DF・MF/FW」のポジションごとに年齢が上の選手から発表する予定。アジア人初の5大会連続出場を目指す長友佑都（FC東京）が選出された場合、DF登録選手では真っ先に名前が呼ばれる可能性が高い。

会見のもようはNHKが総合テレビで午後1時55分から「ニュース サッカーワールドカップ日本代表メンバー発表」として生中継する。また、民放の情報番組も生中継を予定しているほか、日本協会の公式YouTubeやインスタグラムでもライブ配信される。

メンバー選考では、9日の試合で左太腿裏を痛めた三笘薫（ブライトン）や左足首負傷で離脱中の遠藤航（リバプール）らケガ人を選ぶかどうかの判断が注目される。

＜日本代表メンバー スポニチ予想＞

【GK】

〇 早川友基（鹿島＝27）

〇 大迫敬介（広島＝26）

◎ 鈴木彩艶（パルマ＝23）

【DF】

△ 長友佑都（FC東京＝39）

◎ 谷口彰悟（シントトロイデン＝34）

◎ 渡辺剛（フェイエノールト＝29）

〇 板倉滉（アヤックス＝29）

△ 町田浩樹（ホッフェンハイム＝28）

◎ 伊藤洋輝（Bミュンヘン＝27）

△ 安藤智哉（ザンクトパウリ＝27）

◎ 冨安健洋（アヤックス＝27）

△ 橋岡大樹（ヘント＝26）

△ 菅原由勢（ブレーメン＝25）

〇 瀬古歩夢（ルアーブル＝25）

〇 鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）

△ 高井幸大（ボルシアMG＝21）

【MF/FW】

◎ 伊東純也（ゲンク＝33）

〇 遠藤航（リバプール＝33）

△ 守田英正（スポルティング＝31）

△ 南野拓実（モナコ＝31）

△ 相馬勇紀（町田＝29）

◎ 鎌田大地（クリスタルパレス＝29）

〇 前田大然（セルティック＝28）

△ 小川航基（NECナイメヘン＝28）

▼ 三笘薫（ブライトン＝28）

〇 田中碧（リーズ＝27）

◎ 上田綺世（フェイエノールト＝27）

◎ 堂安律（Eフランクフルト＝27）

△ 町野修斗（ボルシアMG＝26）

◎ 佐野海舟（マインツ＝25）

◎ 中村敬斗（Sランス＝25）

△ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ＝24）

〇 鈴木唯人（フライブルク＝24）

◎ 久保建英（Rソシエダード＝24）

△ 佐野航大（NECナイメヘン＝22）

△ 塩貝健人（ウォルフスブルク＝21）

△ 後藤啓介（シントトロイデン＝20）

△ 佐藤龍之介（FC東京＝19）