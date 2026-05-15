前節ウォルバーハンプトン戦で負傷交代

イングランド1部、ブライトンの日本代表MF三笘薫は、9日（日本時間10日）のウォルバーハンプトン戦の後半、負傷交代となった。14日（同15日）の指揮官の定例会見では、三笘の状態に言及した。その会見で見られた異例の光景に、現地記者も驚きを見せている。

三笘は後半10分、左脚を押さえてピッチに倒れこみ、そのまま負傷交代となった。14日（日本時間15日）の会見でファビアン・ヒュルツェラー監督は、三笘の状態に言及。リーグ残り2戦の欠場を発表。明確な復帰時期については示さず、「ワールドカップについてはまだはっきりと分からない。日本サッカー協会と連絡を取り合っている。共に決断を下さなければならない」と語ったと複数の海外メディアが報じている。

この会見での異様な光景を明かしたのが英メディア「The Argus」のブライアン・オーウェン記者だ。オーウェン記者は「今日のヒュルツェラーの記者会見には、日本のメディアが2名出席したが、これは非常に珍しいことだ」と驚きを見せた。続けて「彼らも私たちも、予想よりも多い情報を得ることができたと思うが、すべての答えが得られたわけではない」と語っている。

三笘の状態は、15日午後にワールドカップ代表メンバー26人の発表を控える日本代表にとって、最重要事項。それだけに、日本メディアの注目も高かったようだ。

6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）で、グループFに入った日本代表は、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）