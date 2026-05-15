本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でジャイアンツと対戦。大谷翔平投手はこの日休養日で、スタメンから外れた。NHK BSのテレビ中継でも映ったベンチの様子に、日本ファンも反応している。

打者・大谷はベンチスタート。定位置だった「1番・DH」にはウィル・スミス捕手が入った。キャリア初の1番での出場だったが、初回にいきなり結果を出す。追い込まれてからの4球目、高めのボールを右翼席へ。豪快な今季4号先頭打者アーチになった。

笑顔でスミスを迎え入れたベンチの大谷。いつものユニホーム姿の上に、青いジャンパーを羽織っていた。スタメンで出場する試合ではあまり見られない姿だ。味方に拍手でエールを送るなど明るい表情も映り、X上のファンも様々な反応を示した。

「マウンドにも打線にも大谷翔平いないの新鮮」

「ユニホーム着ないでベンチに座ってる姿、新鮮すぎる！！！」

「ジャンパー羽織ってる」

「ベンチでルンルン可愛い」

「試合よりベンチを見たくなってしまう」

「ベンチでもノリノリの大谷さん」

大谷不在の打線だが、2回にもキム・ヘソンのタイムリーで1点を追加。2-0とリードしている。



（THE ANSWER編集部）