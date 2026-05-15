鍋を出しっぱなしにしていた飼い主さん。すると、置かれている鍋を猫さんが発見し、可愛すぎる行動に！驚くほどシンデレラフィットする姿は、Instagramで39万回以上も再生され、「すごく満足そう！」「可愛くて食べられない」といった声が寄せられました！

【動画：鍋に入っていた猫に『オケツ全部出てる』と伝えた結果…飼い主大爆笑の『まさかの行動』】

鍋の中にすっぽり

Instagramアカウント「彩 sai(@_____sbrn.619)」さまに投稿されたのは、猫の「彩（さい）」くんの可愛すぎる行動です。

ある日、飼い主さんが鍋を出しっぱなしにしていたのだそう。すると、それを見過ごさなかった彩くん。スッと鍋に近寄っていき……

なんとお鍋の中にIN！猫は狭いところが好きと言いますから、きっとお鍋が彩くん好みのサイズ感だったのでしょう。

しかし、全身がすっぽり入りきっているわけではありません。ちょっぴりおしりがはみ出しているのを見て、飼い主さんは「入りきってないよ」と伝えたのだそう。

「オケツ出てるよ」の言葉に…

お尻が鍋からちょっぴりはみ出していた彩くん。そんな彩くんに飼い主さんが「オケツ入りきってないよ」「オケツ全部出てる」と伝えると……

なんと、飼い主さんの言葉を理解したかのように、するんとお尻を鍋の中に入れたのです！そして、「ほら、入ったでしょ？」と自信満々のお顔を向けてきた彩くんに、飼い主さんも大爆笑！

最後はシンデレラフィット！

しかし、もっと体を鍋にフィットさせたい様子の彩くん。しっぽが出ていることが気になるのか、鍋からはみ出している自分のしっぽを前足でペシッと叩く場面も。

そして、さらに体を丸めこみ……

なんとシンデレラフィット！ここまで完璧に入られてしまっては、飼い主さんも無理にどかすことができなくなってしまったのでした……。

彩くんが鍋にシンデレラフィットする過程は、Instagramでも大きな話題になりました！コメント欄には「すごく満足そう！」「可愛くて食べられない」「可愛い~と思わず口にしちゃいました！」「入りなおすのかわいい！」といった声が殺到しています。

そんな彩くんの日常の様子は、Instagramアカウント「彩 sai(@_____sbrn.619)」さまでご覧いただけます。甘えん坊な彩くんの姿に、癒されてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「彩 sai(@_____sbrn.619)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。