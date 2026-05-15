「つけるだけで華やか！」【niko and ...】大人が重宝したい♡「おしゃれバンス」

忙しい朝の身支度や、ちょっとしたお出かけの際に役立つのが、さっと髪をまとめられるバンスクリップです。人気ブランドの【niko and ...（ニコアンド）】には、大人の日常使いにぴったりな、落ち着きと愛らしさを兼ね備えたアイテムが豊富に揃っている様子。今回は、いつものヘアスタイルを手軽に格上げしてくれそうな、おしゃれなデザインのバンスをご紹介します。

存在感抜群のビッグフリルバンス

【niko and ...】「ギンガムチェックフリルバンスクリップ」\1,100（税込）

ギンガムチェック柄とたっぷりのフリルのボリューム感が目を引くバンスクリップ。フリルのふちが配色になっているので、より立体感が強調されて印象的な後ろ姿が演出できそうです。スタッフのななうみさんも「ボリュームがあってこれをつけるだけで華やかに」と一押しの様子！

くしゅっと感が可愛いフリルバンス

【niko and ...】「ボリュームフリルバンスクリップ」\1,320（税込）

たっぷりと生地を使った立体的なデザインで、髪をまとめた後ろ姿をより印象的に見せてくれそうな一品。カラバリはギンガムチェックのほか、無地のブラック、ブルー、ネイビーの全4色展開です。使っていないときは、バッグの取っ手などにさりげなく付けておくだけでも、ファッションのワンポイントになりそう。

トレンド感のあるドット柄バンス

【niko and ...】「ドットバンスクリップ」\990（税込）

ポニーテールなどにさっと添えるだけで、大人可愛く仕上がるドット柄のバンスです。ブラウン、ブラック、ブルーの全3色が展開されており、ほんのりくすみんだ色味がトレンド感をプラス。オンとオフのどちらでも使いやすそうなので、毎日の装いにさりげないアクセントを加えたい時に重宝しそうです。

ころんと愛らしいチェック柄バンス

【niko and ...】「楕円チェックバンスクリップ」\990（税込）

丸みのある形が愛らしいチェック柄バンス。ホワイト、レッド、グリーン、ライトブルーの全4色があり、特に涼しげなライトブルーはこれからの季節にぴったりです。ハーフアップなどにプラスするだけで、上品さと清潔感を与えてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。