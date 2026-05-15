猫が急に「激しい爪とぎ」をする4つの理由

1.気持ちを切り替えたい

高いところに登ろうとして失敗したり、寝ている時に急に大きな音がして飛び起きたりした直後、急に爪を研ぎ始めることがあります。

これは「転位行動」と呼ばれるもので、人間でいう「照れ隠し」に近い行動です。動揺した心を落ち着かせるために、別の動作に集中してリフレッシュしようとしています。

この場合は無理に止めたり声をかけたりせず、落ち着くまで見守ってあげましょう。

2.かまってほしい

飼い主がテレビを見ていたり、スマホを触っていたりする時に、目の前でバリバリと激しく研ぐことがあります。

これは「こっちを見て！」というサインです。過去に爪を研いだ時に飼い主が反応してくれたことを覚えていて、注目を集めるための手段として行っています。

あまりに激しい場合は、少し時間をおいてから優しく声をかけたり、後でしっかり遊んであげたりして満足感を与えましょう。

3.縄張りを守りたい

爪研ぎには、肉球の間にある臭線をこすりつける「マーキング」の役割もあります。

新しい家具が届いたり、知らない人の匂いがしたりした時に激しく研ぐのは、自分のテリトリーを主張して安心したいからです。

また、外に野良猫の姿が見えた時などにも、自分を強く見せるために大きな音を立てて研ぐことがあります。これは猫の本能的な防衛反応の一つと言えるでしょう。

4.ストレスが溜まっている

引っ越しや新しい家族が増えるなど、生活環境に変化があった時に爪研ぎが激しくなるのは、ストレスが原因かもしれません。

思い通りにいかないイライラを、爪を研ぐことで発散しようとしています。また、運動不足でエネルギーが余っている時も、その爆発的なパワーを爪研ぎにぶつけることがあります。

あまりに頻度が高い場合は、生活環境の中に猫が嫌がっている原因がないか探る必要があります。

「ただの習慣」と「ストレス」の見分け方

猫にとって爪研ぎは毎日の習慣ですが、それが「心のSOS」なのかを見分けることは非常に重要です。

まず注目すべきは、爪を研ぐ「場所」と「頻度」です。いつも決まったお気に入りの場所で、リラックスした様子で研いでいるなら問題ありません。

しかし、今まで全く研がなかった壁や家具を突然ボロボロにするようになった場合は、強い不安を感じている可能性があります。

次に、その時の表情や体の様子を観察しましょう。耳を後ろに伏せていたり、しっぽを激しく振っていたり、瞳孔が大きく開いている状態で研いでいる時は、興奮やイライラが限界に近いサインです。

また、飼い主が帰宅した時や、大きな物音がした直後に必ず激しく研ぎ始めるなど、特定の「きっかけ」があるかどうかも確認してください。

一時的なものではなく、一日中落ち着きなく研ぎ続けている場合は、病気や強いストレスを疑う必要があります。

猫の「爪とぎ」に困った時のための対処法

爪研ぎ器の種類を増やす

猫によって爪を研ぐ時の好みの姿勢は違います。立ち上がって背筋を伸ばしたいタイプには背の高い「縦型」を、床でじっくり研ぎたいタイプには平らな「横型」を用意しましょう。

素材も段ボール、麻縄、カーペットなど様々です。今の爪研ぎ器に満足していないから他の場所で研いでいる可能性もあるため、複数の種類を置いて、愛猫が一番気に入るものを見つけてあげてください。

置き場所を工夫する

せっかく新しい爪研ぎ器を買っても、使ってくれないと意味がありません。

猫が爪を研ぎたくなる場所、例えば「寝起きにすぐ使えるベッドの横」や「外の景色が見える窓際」、あるいは「飼い主がよくいるリビングの入り口」などに設置してみましょう。

猫は自分の存在をアピールしたい場所に爪跡を残したがるため、その心理に寄り添った配置にすることで、家具への被害を減らすことができます。

遊びの時間を増やす

ストレスやエネルギーの余りが原因で爪を研いでいる場合は、おもちゃを使ってしっかり運動させるのが一番の解決策です。

1日5分から10分でも良いので、猫じゃらしなどで獲物を追いかける動きを再現して遊んであげましょう。

心身ともに程よく疲れることで、イライラが解消され、激しい爪研ぎも落ち着いていきます。遊びを通じて飼い主との信頼関係が深まることも、猫の精神的な安定につながります。

叱らずに環境を整える

大切な家具を傷つけられるとつい大きな声で叱りたくなりますが、これは逆効果です。

猫は「叱られた理由」を理解できず、単に飼い主を「怖い人」だと認識したり、逆に「反応してくれた」と勘違いして行動が悪化したりします。

叱る代わりに、研がれたくない場所には保護シートを貼る、こまめに爪を切るなど、環境を整えることに注力しましょう。

まとめ

猫が急に激しく爪を研ぐのは、言葉の代わりに「落ち着きたい」「見てほしい」といった気持ちを伝えている証拠です。

単なるイタズラだと決めつけず、まずは愛猫の様子を優しく観察してあげてください。

理由に合わせた適切な対応と、安心できる環境を整えることで、愛猫との暮らしはもっと穏やかで楽しいものになるはずですよ。

(獣医師監修：葛野莉奈)