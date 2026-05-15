「ママが泣いてたことも知ってるよ」“見えないお友達”からの衝撃の伝言。実は娘の『孤独なサイン』だった

今回は、筆者の知人A子さんから聞いたエピソードをご紹介します。

4歳の娘が、ある日を境に「空想のお友達」と話すように。

最初は微笑ましく見ていたものの、娘の＜ある一言＞をきっかけに、背筋が凍ります。しかし、その不思議な現象の裏側に隠されていたのは……？

見えないお友達

4歳の娘が、ある日を境に「見えないお友達」と話すようになりました。

最初は、ごっこ遊びの延長だと思っていたんです。

「いま、わたしのお隣に座ってるの」などと言う娘の様子は、可愛くて微笑ましいものでした。

空想上のお友達の名前は、「ミナちゃん」だそう。

食事のときには空いている椅子に向かって話しかけ、「ママ、ミナちゃんの分も用意して」なんて笑う娘を見ていると、まるで本当に、そこに誰かがいるような気がしてくるから不思議です。

背筋が凍った、娘の一言

「ミナちゃんはね、このおうちのこと、なーんでも知ってるんだよ」

ある日、娘が得意気に言ってきたので、私は軽い気持ちで「たとえば？」と聞き返してみたんです。

すると娘から、驚きの答えが返ってくるではありませんか。

「えっとね、ママが夜にひとりで泣いてたことも知ってるって」

「……えっ？」

言葉を失いました。

たしかに最近、夫婦喧嘩のあと、ひとり涙を流した夜がありました。

でもあの時、娘は確実に別室で寝ていたはずなのです。

実は起きていて、こっそり見ていたのでしょうか。

「誰かに見られている？」

そんな得体の知れない不安が胸をよぎり、私は動揺を隠せませんでした。

幼い娘の、心のうち

その出来事がどうしても気になってしまった私は、知り合いの小児科医に相談してみました。

「それはきっと、イマジナリーフレンドね」

幼い子どもが想像上の友達を持つことは珍しくなく、成長過程でよく見られるといいます。

説明を聞いて少しだけ安心したものの、やはり胸の引っかかりは消えません。

「ママよりもミナちゃん」という様子の娘に、私はどこか寂しさと焦りを感じていました。