オアシスのリアム・ギャラガーが、オアシスのツアーでスコットランドのグラスゴーにあるセルティックFCの本拠地セルティック・パークで公演を行う可能性について謎めいたヒントを投稿し、再びファンを熱狂させている。



【写真】兄弟バラバラ 話題には事欠かないオアシス

伝説的ブリットポップ・バンドのフロントマンであるリアムは、昨年「Oasis Live '25」ツアーで16年ぶりのステージを披露したばかりだが、2027年に再びツアーに出るのではないかという憶測にさらなる拍車をかけた。



Xでファンから「ところで、セルティック・パークで演奏することについてはどう感じていますか？」と問われると、リアムは次のように返答し、騒然とさせた。「俺たちがセルティック・パークで演奏するかもしれないってことについて、お前はどう感じてるんだ？」



リアムはSNSでファンをからかうことで知られているため、単なる冷やかしの可能性もある。しかし、週末にサンデー・メール紙が報じたところによれば、スコットランド再訪に向けた話し合いはすでに初期段階にあるという。関係者は「まだ何も確定しておらず初期段階ですが、ギャラガー兄弟は2027年のツアーに非常に意欲的で、条件さえ整えばスコットランドへの帰還は当然の選択でしょう。新曲の話も出ていますし、2025年の公演は世界的に大成功を収めたので、継続を望まない理由はありません」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）