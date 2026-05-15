なぜかつての世界記録を超える「時速160km」を投げるピッチャーがごろごろ出てきたのか？
野球で時速160kmを投げるピッチャーは、2010年頃にはMLBですら「数年に1人現れる怪物」という印象でしたが、現代では1チームに複数人いることも珍しくなくなっています。なぜ野球界全体で時速160kmピッチャーが増加しているのかについて、スポーツジャーナリストのジュン・リー氏と元MLB選手のアダム・オッタビーノ氏が解説しています。
Why Everyone Throws 100 MPH Now - YouTube
オッタビーノ氏は「ボールのスピード測定はそこから急速に普及しました。具体的にどうしたら測定結果を上げられるかは誰も理解していませんでしたが、誰もが速度を求めていたのです」と語っています。オッタビーノ氏もロングスローやウェイトトレーニングなどを行い、体を鍛えることで速い球を投げようとしていたそうです。
しかしリー氏は、野球のトレーニング業界では「90マイル(約145km)までなら鍛えることができる、92マイル(148km)までなら運が良ければ教えられる、95マイル(153km)以上は教えられないため才能が物を言う」という考えがあったと指摘しました。実際に、オッタビーノ氏は大学1年生で95マイル前後を投げられたことでドラフト1巡目候補と注目されましたが、2年生時点でそこからあまり伸びず、3巡目から5巡目くらいの指名候補と低く見なされるようになったと話しています。
そのような球速トレーニングの常識を変えた人物としてリー氏が挙げたのが、ピッチングトレーナー兼コンサルタントのカイル・ボディ氏です。ボディ氏はMicrosoftなどさまざまな職場でデータサイエンティストとして従事した後、野球においてデータを重視して選手の評価や戦略を考えるセイバーメトリクスに関する本「マネー・ボール」を読んだことをきっかけに、選手育成方法の研究とテストを始めました。
ボディ氏は2000年代後半から2010年代初頭にかけて、まだほとんどのプロチームが実施していなかったアプローチを試みました。「ドライブライン・ベースボール」と名付けられたトレーニング施設では、センサーや高速カメラを使った独自のバイオメカニクス研究で投球に最適なフォームを分析し、野球のボールではなくより軽いボールと重いボールを投げると球速の向上に大きな効果があること、適切なメカニクスと十分な回復を前提にすれば投球数を増やすことが故障につながるわけではなくむしろ腕が強化されることを発見しました。
そんなボディ氏の最初の弟子で大きな成功例とされているのが、NPBでも2023年と2025年に横浜ベイスターズに所属したトレバー・バウアー選手です。バウアー選手は2011年にアリゾナ・ダイヤモンドバックスに指名された後、2012年にボディ氏と出会いその科学的根拠を高く評価し、2013年にマイナーリーグのトリプルAで苦戦した後にドライブライン・ベースボールでボディ氏の指導を受け始めました。結果としてバウアー選手の速球は「野球界で最も速い球の1つ」と呼ばれるようになるまで球速を伸ばしました。
リー氏は、ボディ氏らが野球界に革命をもたらした大きな原因として、3個の重要な変化を挙げています。1つ目は、投手がボールを投げるリリース動作を極めてスローで撮影できるスローモーションカメラです。
2つ目はモーションキャプチャで、ハリウッドが視覚効果に使うのと同じ種類の技術で、力がどの時点でどの方向に逃げているのかを突き止めました。
3つ目は人が動作をした時に地面から受ける力を計測する「フォースプレート」と呼ばれる装置です。フォースプレートをマウンドに埋め込むことで、投手がどれだけの力をどのように生み出しているかを正確に測定することができます。オッタビーノ氏によると「速い球を投げるには強く地面を蹴る」という常識を教わってきたそうですが、フォースプレートによる計測から、投球動作の中で「後ろの軸足で地面を蹴るというのは強い球を投げるために逆効果」と判明しました。より重要なのは、軸足をしっかり安定させて下半身から上半身へ力を効率的に伝達することです。
一部のトレーニングコンサルタントが広めつつあった新常識は、プロのトレーニングを刷新するまで時間がかかりました。オッタビーノ氏は独自に情報を得てトレーニングに取り入れていましたが、ある日チームから呼び出されて「コーチングスタッフの権威を損なっている」と怒られたそうです。
そこから一気に状況が変わった原因として、リー氏は「野球界のフロントが元選手だけで運営されていた状況から、分析に深く関わっている人たちによって運営されることが多くなったため」と指摘しています。元選手は自身が教わった内容や経験を重視する傾向にありますが、アナリストや投資家たちが採用され始めたことでデータ分析を重視するようになり、他のチームもそれに追随しました。
オッタビーノ氏によると、球速トレーニングの革命によりドラフトの傾向も変化していたそうです。かつては「球速は才能であり、コントロールや投球術は後から教えられる」という考えがあったため、速い球を投げられる選手を上位で指名することが多くありました。しかし、現在では球速こそトレーニングでしっかり上げられるという考えが浸透したため、投球術に優れて多彩な変化球を持つ選手をドラフトで指名するようになったとのこと。
トレーニング方法の革命により球速を上げる方法が確立した一方で、リー氏は「データ分析の進化によって『チームとの勝利』よりも球速や変化量といった『個人の数値目標』が優先されるようになり、野球そのものの質や文化が変化してしまった」というデメリットもあると指摘しました。