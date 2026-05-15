第3子妊娠のナタリー・ポートマン、エレガントなマタニティルック披露
映画『ブラック・スワン』や「スター・ウォーズ」シリーズなどで知られるナタリー・ポートマン。第3子を授かったことを公表したばかりの彼女が、自身のインスタグラムでエレガントなマタニティルックを披露した。
【写真】オリエント急行の豪華な車内で過ごすナタリー
この後、南仏で開催中のカンヌ国際映画祭に出席する予定のナタリー。日本時間5月12日の投稿では、オリエント急行の特別客室「L’Observatoire」を利用したことを明かし、ふんわりした黒のプリーツミニドレスに、ジャケットを重ねたルックを披露。豪華な車内の様子を紹介し、「まるでタイムスリップしたような旅をありがとう。忘れられない旅になりました」と綴った。
昨年3月頃から、同い年のフランス人ミュージシャン、タンギー・デスタブルと交際が伝えられているナタリーは、先月公開された米Harper’s BAZAARのインタビューで、子どもを授かったことを公表。「タンギーも私も興奮しています。私としては感謝するばかりです。非常に光栄なことであり、奇跡だと感じています」と述べ、妊娠することの奇跡を身に染みて感じていると明かしていた。
ナタリーは、2024年3月に離婚が成立した元夫で振付師・映画監督のベンジャミン・ミルピエとの間に、現在14歳の息子アレフと9歳の娘アマリアをもうけており、今回が3人目の子どもとなる。一方タンギーにも、『アデル／ファラオと復活の秘薬』で知られる仏女優ルイーズ・ブルゴワンとの間に2人の子どもがいると伝えられている。
引用：「ナタリー・ポートマン」Instagram（＠natalieportman）
【写真】オリエント急行の豪華な車内で過ごすナタリー
この後、南仏で開催中のカンヌ国際映画祭に出席する予定のナタリー。日本時間5月12日の投稿では、オリエント急行の特別客室「L’Observatoire」を利用したことを明かし、ふんわりした黒のプリーツミニドレスに、ジャケットを重ねたルックを披露。豪華な車内の様子を紹介し、「まるでタイムスリップしたような旅をありがとう。忘れられない旅になりました」と綴った。
ナタリーは、2024年3月に離婚が成立した元夫で振付師・映画監督のベンジャミン・ミルピエとの間に、現在14歳の息子アレフと9歳の娘アマリアをもうけており、今回が3人目の子どもとなる。一方タンギーにも、『アデル／ファラオと復活の秘薬』で知られる仏女優ルイーズ・ブルゴワンとの間に2人の子どもがいると伝えられている。
引用：「ナタリー・ポートマン」Instagram（＠natalieportman）