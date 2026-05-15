☆阪神―広島（１８：００甲子園）阪神＝大竹、広島＝栗林

広島は巨人との２連戦で１２日（岐阜）に９回３―５、１３日（福井）に１２回２―４とともにサヨナラ負け。２試合以上の連続サヨナラ負けは球団で１７年以来だった。

仮に阪神戦でもサヨナラ負けし、３戦連続となると、球団では２００７、２０１７年に次ぎ、３度目。プロ野球ワーストも３戦連続。過去に３戦連続サヨナラ負けを最も多くマークしているのが３度のソフトバンク（１９７３、７８、９７年）、西武（５３、２００１、２４年）の２チーム。そこに並ぶことになる。

相手の先発・大竹には甲子園で一度も勝ったことがなく、６連敗中と分が悪い。ここ２戦サヨナラ負けの嫌な流れを断ち切って白星をつかめるか。

（その他のカード）

☆巨人―ＤｅＮＡ（１８：００・東京ドーム）巨人＝井上、ＤｅＮＡ＝平良

☆中日―ヤクルト（１８：００・バンテリンドーム）中日＝柳、ヤクルト＝高梨

☆日本ハム―西武（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝達、西武＝平良

☆楽天―ソフトバンク（１３：００・楽天モバイル最強）楽天＝早川、ソフトバンク＝上沢

☆ロッテ―オリックス（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ロング、オリックス＝高島

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順