３連勝中の４位・巨人は１５日から３位・ＤｅＮＡと本拠の東京ドームで３連戦となる。初戦の先発は左腕の井上。ＤｅＮＡ戦は通算６勝１敗。デビューから−−−●Ｈ−〇〇−−〇〇〇〇（−は勝ち負けつかず、Ｈはホールド）と現在６連勝中。対戦カード別でも６勝は最多の“お得意様”だ。

また、今季はＤｅＮＡ相手に４月５日（東京Ｄ）、７回３安打１失点、同２６日（横浜）、６回３安打１失点で２戦２勝。１４日に勝てば今季ＤｅＮＡ３勝目となる。井上は同一シーズンで同一チームに３勝はこれまで２０２４年の中日戦（４戦３勝０敗）しかなく、同一チームにシーズン３勝は最多タイとなる。

勝てばチームは今季初の４連勝。初戦をきっちり勝って上位をうかがうことができるか。

◆３連戦の予想先発（１５日は予告）

１５日 巨人＝井上、ＤｅＮＡ＝平良

１６日 巨人＝ウィットリー、ＤｅＮＡ＝篠木

１７日 巨人＝竹丸、ＤｅＮＡ＝石田裕

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

１５日 ＢＳ日テレ １８時〜（中畑清氏）

１６日 ＢＳ日テレ １４時〜（篠塚和典氏）

日テレ １５時〜（三浦大輔、上原浩治）※関東ローカル

１７日 ＢＳ日テレ １４時〜（阿波野秀幸氏）

日テレ １５時〜（村田真一氏、谷繁元信氏、江川卓氏）※関東ローカル