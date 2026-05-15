犬が吠えても動じず…サル2匹が電線を“お散歩”　港区でハクビシン、江東区ではアライグマも　都内で“野生動物”相次ぎ出没

東京・青梅市の住宅街で、電線の上を移動する2匹のサルの姿が撮影された。サルは犬が吠えても動じず、警戒心もなく移動していたという。都心ではハクビシンやアライグマの目撃も相次いでいて、区はエサやりや接触を避けるよう注意を呼びかけている。

電線激しく揺らし…

東京・青梅市の住宅街で13日午前7時頃にカメラが捉えたのは、電線の上を移動する2匹のサルだ。2本の電線を伝って、器用に渡っていく。

時には電線を激しく揺らす様子もみられた。

このときの様子を撮影者は、「（2匹が）楽しそうにお散歩しているような感じ。警戒心全くない。マイペース」と話している。

電線の上にいるサルを見て犬が盛んに吠えていたが、サルは動じることなく背中をポリポリとかいていた。

別の女性もサルの姿を撮影していた。

近隣住民だという女性は、「でも怖いよね。こんなにでかいの初めて見た。そしたらどんどんどんどん向こうに逃げた」と驚きを語っている。

2匹のサルは約1時間後、JR河辺駅付近の住宅街でも目撃されている。

都心でハクビシンとアライグマ目撃

一方、東京都心の港区・赤坂でゴールデンウィーク中の4日、ハクビシンが目撃された。

撮影していた男性は、「えーなにこれ。えー！」と話しながら、困惑した様子でカメラを回していた。

8日には江東区のホームページで「ハクビシン」と「アライグマ」の目撃情報が公開された。

目撃例は4月だけで29件報告されていて、区はエサを与えたり触ったりしないよう注意を呼びかけている。

（「イット！」 5月14日放送より）