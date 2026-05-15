『NARUTO』カカシ、口寄せする忍犬8匹の名前わかる？ 公式クイズにネット驚き「パックン以外も名前あったんだ」
人気漫画『NARUTO』（ナルト）の公式Xが更新され、登場キャラ・カカシが口寄せする忍犬の名前クイズ企画が実施された。
【画像】そんな名前だったの！『NARUTO』カカシが口寄せする忍犬8匹の名前
イラストともに実施され「カカシが口寄せする八匹の忍犬たちの名前、全てわかりますか？」と出題。イラストには、カカシと忍犬8匹の姿が描かれている。
これにネット上では「パックンしか分からんかった」「それなりに勉強してるけど、八忍犬の名前は全部覚えてないな〜」「パックン以外も名前あったんだ」「あう、わからない 勉強します！」「この頃のカカシが1番メロい」などの声が出ている。
なお、クイズの答えは公式Xにてイラストで紹介されている。
『NARUTO -ナルト-』は、主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影を目指すストーリー。『週刊少年ジャンプ』にて、1999年から2014年まで連載。コミックスは72巻まで刊行し、全世界累計発行部数は2億5000万部以上となっている。
2002年からテレビ東京系列にてアニメの放送がスタートし、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送・劇場版アニメも11作公開され、ゲーム、グッズ、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎など展開は多岐にわたる。
【画像】そんな名前だったの！『NARUTO』カカシが口寄せする忍犬8匹の名前
イラストともに実施され「カカシが口寄せする八匹の忍犬たちの名前、全てわかりますか？」と出題。イラストには、カカシと忍犬8匹の姿が描かれている。
これにネット上では「パックンしか分からんかった」「それなりに勉強してるけど、八忍犬の名前は全部覚えてないな〜」「パックン以外も名前あったんだ」「あう、わからない 勉強します！」「この頃のカカシが1番メロい」などの声が出ている。
『NARUTO -ナルト-』は、主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影を目指すストーリー。『週刊少年ジャンプ』にて、1999年から2014年まで連載。コミックスは72巻まで刊行し、全世界累計発行部数は2億5000万部以上となっている。
2002年からテレビ東京系列にてアニメの放送がスタートし、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送・劇場版アニメも11作公開され、ゲーム、グッズ、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎など展開は多岐にわたる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優