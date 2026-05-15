サッカー日本代表の森保一監督（57）が15日までに更新されたテレビ朝日スポーツ公式YouTubeチャンネル「絶対に負けられない座談会」にゲスト出演。選手選考について言及する場面があった。

今回の動画では、1日に東京ドリームパークで開催された公開収録の模様が配信された。収録日時点では、W杯日本代表メンバー発表まであと2週間。共演者の松木安太郎氏から「サプライズの選手はいるのかな…？」と直球の質問を投げた。

森保監督は「我々スタッフの中ではサプライズはない」と前置きしつつ、「皆さんにとってサプライズになることはあり得るかなと思います」と最低限のコメントをした。

内田篤人氏は「シビアな決断な部分はありますよね」と口にすると、森保監督は「内田さんの経験にもあるように、ケガを抱えていて、最後に代表招集してプレーはできないけど内田さんみたいに来てもらいたいという選手もいる。今も頑張って代表活動で全力を尽くして結果を残してくれている選手もいる。その辺の兼ね合いは難しい」と選手選考について言及した。

W杯日本代表26名はきょう15日の午後2時に発表される。