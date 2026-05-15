『鬼滅の刃』このキャラ誰だ？クイズ企画に反響「名前…何だっけ？」
テレビアニメ『鬼滅の刃』シリーズの再放送「竈門炭治郎 立志編」第6話「鬼を連れた剣士」放送を記念して、クイズ企画が実施された。公式Xでは「このキャラ誰だ？」とキャラクターの一部を見せたビジュアルが公開されている。
【画像】誰だっけ？『鬼滅の刃』クイズの正解キャラ
ヒントは「炭治郎が初任務先の北西の町で遭遇する鬼」で、第6話を見た視聴者ならわかる内容になっている。これにネット上では「いや〜懐かしい、今やもう上弦の鬼を見慣れてしまっているので随分沼の鬼がかわいく見えました」「若い女性の肉が好きなあの鬼かな」「名前…何だっけ？」などの声が出ている。
今回の再放送は、毎週日曜午前9時30分より全編再放送。『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』として、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、“鬼殺隊”へ入隊するところから始まる「竈門炭治郎 立志編」から、順次放送をしていく。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
【画像】誰だっけ？『鬼滅の刃』クイズの正解キャラ
ヒントは「炭治郎が初任務先の北西の町で遭遇する鬼」で、第6話を見た視聴者ならわかる内容になっている。これにネット上では「いや〜懐かしい、今やもう上弦の鬼を見慣れてしまっているので随分沼の鬼がかわいく見えました」「若い女性の肉が好きなあの鬼かな」「名前…何だっけ？」などの声が出ている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
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