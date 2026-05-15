保護した頃はタヌキのような見た目をしていた子犬ですが、数ヶ月後には別犬のような姿に成長して…？衝撃的なビフォーアフターに、思わず笑ってしまう人が続出しています。

【動画：タヌキのようにコロコロしていた保護子犬→数ヶ月後…もはや別犬？衝撃的な『見た目の変化』】

タヌキのような子犬

TikTokアカウント「miruru218」に投稿されたのは、投稿者さんの実家で飼っている保護犬「むぎ」ちゃんのビフォーアフターです。むぎちゃんはもともと野良犬だったのですが、生後2ヶ月の時に投稿者さんのお母さんに保護されて家族の一員になったのだそう。

保護して間もない頃のむぎちゃんは、とても体が小さくてあどけないお顔をしていたとか。丸みをおびたフォルムにペタンと垂れたお耳、そして黒茶のモフモフした被毛…。全ての要素がタヌキっぽくて、とても愛くるしかったといいます。

たった数ヶ月で見た目が激変！

このままむぎちゃんは、タヌキっぽいワンコに育つのかと思いきや…？なんと数ヶ月後には体が大きくなっただけでなく、フォルムの丸みと被毛のモフモフ感がなくなって、すらりとした体型に変わっていたとか。

また被毛の色は白っぽい部分が増えて、お耳は先端だけ垂れた半立ち耳に。そしてお顔は大人っぽくなったうえに、頭の毛は色が濃いのに眉から下は色が薄くなっていて、まるで富士額のような形に。なんだかタヌキというよりサルのよう…！想定外の見た目の変化に、思わず笑ってしまいます。

投稿者さんも「保護した頃とは似ても似つかない」と衝撃を受けたそうですが、むぎちゃんの成長後の姿も可愛く感じて、相変わらずメロメロになっているそうですよ。

この投稿には「別人やんw」「想像してたのと全然違う！すごくかわいいです」「笑ってしまった。本当に変わりすぎw」「成長が楽しみですね」といったコメントが寄せられています。

今後の成長が楽しみ

投稿者さんの実家で暮らし始めてからの数ヶ月間で、むぎちゃんは体のサイズもお顔立ちも大きく変化しました。なんといってもご家族に愛情を注がれて育ち、幸せな家庭犬になれたことが1番の素敵な変化ではないでしょうか。

これからもむぎちゃんがご家族と一緒に、愛と幸せにあふれた日々を過ごせますように。また成長期はまだまだ続くので、今後の見た目の変化も楽しみですね！

むぎちゃんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「miruru218」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「miruru218」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。