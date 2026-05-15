ペットショップで値下げされていたわんこをお迎えした飼い主さん。それから半年間、さまざまな経験を共にしたふたりの幸せな記録は、SNSで22万回以上も再生され、「可愛い」「愛嬌がめっちゃあって癒される」といった声が寄せられています。

【動画：値下げされ、売れ残っていた犬→『この子を守りたい』と飼った結果…素敵すぎる『半年の成長記録』】

売れ残っていたわんこをお迎え

Instagramアカウント「uni_oheya」さまは、マルプーの「うに」くんと飼い主さんの暮らしを発信しているアカウントです。

うにくんは、ペットショップで値下げされても売れ残っていたそうで、そんなうにくんを見た時、飼い主さんを見ながら首を傾げる姿に一目惚れしたのだといいます。

そんなうにくん。ペットショップの店員さんには「この子はヤンチャすぎて大変ですよ」と言われたそうですが……

いろんな経験を共にしてきたふたり

店員さんの言う通り、とても元気いっぱいなうにくん。しかし、飼い主さんの愛情を注がれ、できることもどんどん増えていったそうです。

もちろん、大変なこともありました。初めてお家シャンプーした時は、暴れに暴れるうにくんに、号泣しながらシャンプーしたのも良い思い出です。

幸せそうな現在の様子に祝福の声

こうしてさまざまな経験を共にしてきた飼い主さんとうにくん。

とても幸せそうな暮らしを送る素敵な投稿は、Instagramでも大反響！再生数は22万回を超え、「すくすく大きくなってね」「とっても可愛い！」などの声が寄せられました。

そんな幸せな暮らしを送るうにくんと飼い主さんの暮らしは、Instagramアカウント「uni_oheya」さまからご覧いただけます。わんことの生活のお役立ち情報を発信されているので、気になる方は覗いてみてくださいね。

うにくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@uni_oheya」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。