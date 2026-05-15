タレント、モデル、プロ雀士として活動する岡田紗佳が、7月22日にワーナーミュージック・ジャパンよりデビューシングル『国士無双LOVE』をリリースする。

（関連：【画像あり】岡田紗佳、ワーナーミュージック・ジャパン本社での記者会見の様子）

収録される表題曲「国士無双LOVE」を手掛けたのは、M!LKの「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」などで知られる浅野尚志。麻雀用語を散りばめた歌詞と、〈ツモれ！ツモれ！〉と繰り返されるサビが特徴の楽曲となっている。

カップリングには「カケヒキ・フライディナイト」「負けを知った私に敵はいない」の2曲が収録。クレジット情報は後日公開される。全3曲とも麻雀の勝負師としての顔と、一人の女性としての素顔が交差する、遊び心とエモーションが詰まった、岡田紗佳の多面的な魅力を凝縮したラインナップとなっている。

あわせて、表題曲「国士無双LOVE」がABEMAオリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに決定。同大会はMリーガー、鳳凰位、最高位、雀王ら総勢72名のトップ雀士が集結する企画で、6月1日15時より独占生放送される。

歌手デビューを記念して、5月14日にはワーナーミュージック・ジャパン本社にて記者会見が開催。岡田は「（歌手に）憧れはありましたが、これまで実現することはなく。約15年経ってまさかこのタイミングでデビューできるとは思っていなかったので嬉しく思っています」とコメントした。

楽曲制作を担当した浅野については、「バズりまくっている浅野さんに作っていただけると聞いて、「いいんですか！？こんなすごい方に！」と思いました。曲も聴いた時に、すごい素敵な楽曲で「もしかしたら私もバズれるかも！」なんて思いました。ぜひ楽しみにしていてください！」と語った。

また、自身の活動を通じた麻雀の普及への思いについて、「私がきっかけで麻雀をしてくれる人が増えたら嬉しいとずっと思っていて、この麻雀の曲が流行って、麻雀ってなんだろうって調べてくれて、Mリーグを見たり、麻雀を知ってくれるきっかけになってくれたら嬉しいなと思っています」と述べている。

CDは麻雀の上がり役にちなんだ3形態でリリース。通常盤『満貫Ver.』、LPサイズジャケット仕様の初回生産限定盤『跳満Ver.』、約50ページのフォトブックやアクリルスタンド、ステッカーを同梱した完全生産限定盤『役満Ver.』の3形態が用意される。

あわせて表題曲「国士無双LOVE」のMV制作も発表。岡田は「もちろんダンスも踊ったことないですし、踊れるのかなっていう不安もあります（笑）ただ、耳にも残る楽曲で、私もTikTokなどでダンスに挑戦するので、みなさんにも挑戦してもらえたら嬉しいです！」と意気込みを語った。

浅野は岡田の歌声について、「声も歌もとても素敵でした！自分の作った曲にぴったりハマっていただいて嬉しいです！これからもいろんな曲歌っていっていただきたいです」とコメントを寄せている。

（文＝リアルサウンド編集部）