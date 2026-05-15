中日、苦手ハマスタで1つも勝てず…“山本トレード”で衝撃走ったDeNAの「引き立て役」に　21イニング無得点に歯止めはかかるか

井上監督はどんな手を打つのか(C)産経新聞社

見事に「引き立て役」に成り下がった。

中日は5月12〜14日のDeNA3連戦で2敗1分。最終3戦目こそスコアレスドローに持ち込んだものの、苦手とする敵地・横浜スタジアムで1つも勝てなかった。

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相手のDeNAは、12日午前中に山本祐大のソフトバンクへの交換トレードを発表。正捕手の流出はDeNAファンのみならず、多くの野球ファンにインパクトを与えた。仮に同日の試合で中日が勝つことができれば、様相は大きく異なったかもしれない。

1戦目は山本に代わってマスクを被る松尾汐恩に先制打を献上。東克樹に対して6回まで2安打しか浴びせられなかった。最終回に押し出し死球で1点を返すのが精一杯で、相手に「絶対に勝たなければならない試合」をモノにされてしまった。

終わってみれば、この1敗が3連戦の流れ、勢いを決めてしまった感じがする。

2戦目は先発・中西聖輝が初回にいきなり5失点。前回登板で初勝利を挙げたドラ1右腕だが、立ち上がりの悪さは大きな課題だ。1軍での4登板中3登板で、初回に3失点以上を喫している。どんな投手でも立ち上がりには不安を覚えるものだが、早急に対策を施してもらいたい。

そして、木曜の3戦目。先発のカイル・マラーは7回4安打無失点、与えた四死球はゼロの快投。加藤匠馬とのコンビで、変化球を効果的に使うピッチングがうまくハマった。来日2年目、最高の投球の一つだったと言える。守りも遊撃の村松開人を中心に好守連発。12回まで点を許さなかったのは評価ポイントだ。