「つよくね？」ホワイトソックス5連勝で待望の貯金「1」 村上宗隆、3打席連続四球で3度出塁…ウイニングボール掴みガッツポーズ
ホワイトソックスは5連勝で貯金1となった(C)Getty Images
ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月14日、本拠地でのロイヤルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。
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村上は3打席連続四球で3度出塁し、得点に絡んだ。チームは6−2で勝利して5連勝を飾った。今季初の貯金「1」となり、一塁手でウイニングボールを掴んだ村上はガッツポーズを見せた。
1点を先制され、迎えた初回の第1打席は四球を選んで出塁すると、続く4番のランドール・グリチュクに3号2ランが飛び出して2−1と逆転に成功した。
3回一死一、二塁の第2打席も四球を選び、満塁の好機を演出すると、グリチュクが中前適時打を放って2点を追加。4回にももう1点加えて5−1とリードを広げると、7回に1点を返されたが、8回にも追加点で6−2とした。先発のアンソニー・ケイは3勝目を挙げている。
村上は5回の第3打席も四球で出塁し、3打席連続四球。7回二死走者なしの第4打席は二ゴロに倒れた。
SNS上でも、ホワイトソックスが貯金生活となったことで「ホワイトソックスつよくね？」「ホワイトソックスついに貯金生活」「おれたちにようやく貯金が…！！」「ホワイトソックス5連勝はすごい」と、続々とコメントが寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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