「つよくね？」ホワイトソックス5連勝で待望の貯金「1」　村上宗隆、3打席連続四球で3度出塁…ウイニングボール掴みガッツポーズ

ホワイトソックスは5連勝で貯金1となった(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月14日、本拠地でのロイヤルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。

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村上は3打席連続四球で3度出塁し、得点に絡んだ。チームは6−2で勝利して5連勝を飾った。今季初の貯金「1」となり、一塁手でウイニングボールを掴んだ村上はガッツポーズを見せた。

1点を先制され、迎えた初回の第1打席は四球を選んで出塁すると、続く4番のランドール・グリチュクに3号2ランが飛び出して2−1と逆転に成功した。

3回一死一、二塁の第2打席も四球を選び、満塁の好機を演出すると、グリチュクが中前適時打を放って2点を追加。4回にももう1点加えて5−1とリードを広げると、7回に1点を返されたが、8回にも追加点で6−2とした。先発のアンソニー・ケイは3勝目を挙げている。