中国・北京を訪問しているアメリカのトランプ大統領は、まもなく習近平国家主席と2日目の首脳会談に臨みます。北京から中継です。

15日朝の中国共産党系の新聞には、両首脳が歓迎式典に参加した際の写真を大きく載せ、「米中関係の新しい未来を切り開いていく」と一面で報じています。

トランプ大統領は、まもなく宿泊先のホテルを出発し、習主席の居住地であり、国の最高中枢機関も置かれる中南海に向かいます。

14日は両首脳だけでなく、閣僚らを交えての大人数での会談でしたが、まもなく始まる会合は、少人数での首脳会談となり、昼食もとりながら、およそ2時間にわたって膝詰めでより突っ込んだ議論が行われるとみられます。

注目の台湾問題ですが、14日は中国側が「適切に処理できなければ、米中関係を危険な状態に追い込むことになる」などと習主席が強く迫ったことを発表した一方で、アメリカ側からは具体的な発表はなく、トランプ大統領も自らの発言を明らかにしていません。

中国がイラン情勢や貿易問題でアメリカに協力する姿勢を見せる中、トランプ大統領が台湾問題で譲歩しないかが焦点となります。