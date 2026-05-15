音楽プロデューサー、放送作家として活躍する秋元康氏（68）が14日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつて現場で目撃したアイドルについて語った。

同番組には、1980年代に工藤静香、浅香唯、中山美穂さんとともに“アイドル四天王”として人気を博した女優・南野陽子とともに出演した。

十数年ぶりという再会に、秋元氏は「もともと僕がザ・ベストテンの放送作家で、その時に（南野が）ベスト10入りして」と懐かしんだ。同番組に18歳で初出演した南野とは、その頃とくに会話することもなかったが「僕の印象では、南野さんは“元祖塩対応アイドル”」と表現した。

これに南野は「元祖かどうか分からないけど、今言われればね」と認め、「その当時“塩対応”っていう言葉はないけど、一匹狼系の。話しかけられるとB級だと思ってました」とぶっちゃけた。

そして「みんなにワーッととちやほや寄って来られてるのはダメだと思ってたので、人が話し掛けづらいオーラというか雰囲気は出してた」と告白。「周りはみんな敵だ、みたいな。たぶんね、大人たちが嫌いだったんだよ」という秋元氏に、南野は「大人は嫌いじゃない、男の人が面倒臭いと思ってたというか」と打ち明けた。

「芸能界は怖いところとか、ちゃんとしなきゃ、ビシッとしなきゃ」との思いから、スタッフにも「あなたは私の名前を知ってるけど、私はあなたの名前も知らない」という態度だったと反省。「話す前には、“あの、お名刺いただけますか？”って言ってましたね」と明かすと、秋元氏は「それは怖いわ」と笑っていた。