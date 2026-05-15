父が「同じような大きさの車でも、自動車税は違うらしい」と話していました。見た目が近くても税額に差があるなら、車選びでも気にしたほうがよいのでしょうか？

自動車税は車の大きさではなく主に排気量で決まる

自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有している人にかかる税金です。普通車の場合、税額は車の種類や用途、総排気量などによって決まります。総排気量とは、エンジンの大きさを示す数字で、一般的には「1.0リットル」「1.5リットル」「2.0リットル」などと表されます。

ここで注意したいのは、車体の大きさと排気量は必ずしも一致しないことです。見た目がコンパクトでも排気量が大きい車もあれば、車体が大きめでも排気量を抑えた車もあります。そのため、父親が話していたように「同じような大きさなのに税額が違う」ということは十分に起こります。

たとえば、1.5リットル以下の車と、1.5リットルを少し超える車では、税額の区分が変わることがあります。わずかな差に見えても、毎年支払う税金に影響します。車を比べるときは、見た目だけでなく、カタログや見積書に書かれている排気量も確認しましょう。



同じような車でも普通車と軽自動車では税金が大きく違う

自動車税を考えるうえで、普通車と軽自動車の違いも重要です。普通車には自動車税がかかり、軽自動車には軽自動車税がかかります。どちらも車を持っている人が毎年払う税金ですが、税金を納める先や金額の考え方が異なります。

軽自動車は、一般的に普通車より税額が低く設定されています。そのため、維持費を抑えたい人にとっては有力な選択肢になります。たとえば、買い物や通勤、近所の移動が中心であれば、軽自動車でも十分という人は多いでしょう。

一方で、軽自動車は車内の広さや走行性能、積める荷物の量などで普通車と差が出る場合があります。高速道路をよく使う人や、家族で長距離移動をする人は、税金の安さだけで選ぶと不便に感じるかもしれません。

つまり、軽自動車は税金面では魅力がありますが、使い方に合うかどうかも大切です。税金が安いからといってすぐに決めるのではなく、乗る人数、走る距離、荷物の量を考えて選びましょう。



古い車や環境性能によって税額が変わることもある

自動車税は、排気量だけで決まるわけではありません。車の年式や環境性能によって、税額が変わることもあります。

たとえば、一定の年数が経った古いガソリン車などは、税額が高くなる場合があります。これは、環境への負担が大きい車に対して税負担を重くする仕組みです。長く同じ車に乗ることは大切ですが、古くなると税金や修理代が増える可能性があります。

反対に、電気自動車など環境性能の高い車は、税金が軽くなる制度の対象になることがあります。ただし、軽減の内容や対象となる車は制度によって変わるため、購入時点で販売店や自治体の情報を確認することが必要です。

中古車を選ぶときも注意しましょう。車体価格が安くても、年式が古くて税金が高くなっていたり、修理費がかかりやすかったりすると、長い目で見て負担が大きくなることがあります。購入価格だけでなく、税金や維持費を含めた総額で考えることが大切です。



まとめ

見た目が近い車でも、自動車税に差が出ることはあります。主な理由は、税額が車の大きさではなく、排気量や車の種類、年式、環境性能などによって決まるためです。

車選びで自動車税を気にすべきかといえば、答えは「気にしたほうがよい」です。ただし、税金だけで車を決めるのはおすすめできません。税額が少し安くても、家族で使いにくい、荷物が積みにくい、走行性能に不満があるという状態では、毎日の満足度が下がってしまいます。

大切なのは、購入費用と維持費を合わせて考えることです。候補の車がいくつかあるなら、車体価格、燃費、自動車税、保険料、車検費用を並べて比べてみましょう。年間では小さな差に見えても、5年、10年と乗ると負担の差は大きくなります。

自動車税は毎年払う身近な費用です。排気量や税額区分を確認しておけば、購入後に「思ったより税金が高かった」と後悔しにくくなります。車を選ぶときは、見た目や価格だけでなく、長く乗るための維持費まで含めて判断しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー