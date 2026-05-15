【UNION ARENA To LOVEる-とらぶる-シリーズ 9ポケットバインダーセット【4次】抽選販売】 抽選期間：5月15日12時～5月18日23時 当選発表：5月中旬 発送：2027年1月 予定 価格：6,600円

バンダイは、TCG「UNION ARENA To LOVEる-とらぶる-シリーズ 9ポケットバインダーセット」の4次受注分の抽選販売を5月15日12時から実施する。抽選期間は5月18日23時まで。当選発表は5月中旬に行なわれる。

今回バンダイのTCG「UNION ARENA」より「To LOVEる-とらぶる-シリーズ 9ポケットバインダーセット」の4次受注分を抽選で販売することを告知しており、申込み制限として1人1個までとなっている。

支払方法は「クレジットカード前払い」「プレバンPay（応募時払い）」「ペイディ」のいずれかとなっており、「プレバンPay（応募時払い）」での抽選申込には、必要金額（税込商品代＋送料）の事前チャージが必要となっている。

「UNION ARENA To LOVEる-とらぶる-シリーズ 9ポケットバインダーセット」

サイズ9ポケットバインダー：H 約315mm × W 260mm × D 43mmカード：約63mm × 88mm 素材9ポケットバインダー：PP9ポケットリフィル：PP留め具：ABS セット内容9ポケットバインダー：1冊9ポケットリフィル：10枚カード：9枚（8種各1枚＋APカード1種1枚）

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社

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