【MODEROID エヴァンゲリオン8号機α】 10月 発売予定 価格：4,500円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID エヴァンゲリオン8号機α」を10月に発売する。価格は4,500円。

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』より「エヴァンゲリオン8号機α」がMODEROIDシリーズで立体化。全高約165mm、各関節可動と交換用手首各種によって劇中の様々なアクションシーンを再現することができる。

付属の超長距離ライフルは専用の交換用手首を使用することで狙撃ポーズをとることが可能。各種成形色とクリアパーツに加え、彩色済みパーツ、シールにより組み立てるだけで劇中イメージに近い色分けを再現できる。

MODEROID エヴァンゲリオン8号機α

2026年10月 発売予定

価格：4,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約165mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：Dyson Max

設計:BONFORME

(C)カラー

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。