【RAH GENESIS仮面ライダーガヴポッピングミフォーム】 5月15日12時より予約開始 2027年4月 発送予定 価格：59,400円

メディコム・トイは、アクションフィギュア「RAH GENESIS仮面ライダーガヴポッピングミフォーム」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月15日12時より予約受付を開始する。発送は2027年4月を予定し、価格は59,400円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーガヴ」より「仮面ライダーガヴポッピングミフォーム」をRAH GENESISシリーズで立体化したもの。

全高約300mmで特徴的な全身のボディアーマーパーツは多重クリアパーツ、クリア塗装で再現され、ボディは高耐久合皮「エターナルレザー」が使用されている。素体にはRAH301改+専用パーツが使用され、ボディラインと可動を両立。頭部複眼「ポッピングミアイ」はLEDにて発光が可能。

「赤ガヴ」こと変身ベルトは上顎開閉、「ゴチゾウ」着脱でき、「ゴチゾウ」パーツはクリア成型で質感が再現されている。

専用武器「ガヴガブレイド」や各種ハンドパーツ、金属アームを使用した専用フィギュアスタンドが付属する。

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