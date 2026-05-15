「今日好き」倉八音羽、サウナでの水着ショット披露「自然が似合うギャル」「大人っぽい」の声
【モデルプレス＝2026/05/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が5月14日、自身のInstagramを更新。サウナでの水着姿を公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」18歳ギャルJK「大人っぽい」サウナでのビキニショット
倉八は「今年一発目の夏行事」「おとはグランピングがほんとに大好きで最近サウナにハマってるんやけど過去一良かった」とつづり、写真を投稿。オレンジブラウンの肩紐とバスト部分、スカートがフリルになったビキニタイプの水着でのサウナの様子を公開している。
この投稿には「可愛い笑顔ですね」「夏といえば音羽ちゃん」「自然が似合うギャル」「大人っぽい」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」18歳ギャルJK「大人っぽい」サウナでのビキニショット
◆倉八音羽、サウナでの水着姿公開
倉八は「今年一発目の夏行事」「おとはグランピングがほんとに大好きで最近サウナにハマってるんやけど過去一良かった」とつづり、写真を投稿。オレンジブラウンの肩紐とバスト部分、スカートがフリルになったビキニタイプの水着でのサウナの様子を公開している。
◆倉八音羽の投稿に反響
この投稿には「可愛い笑顔ですね」「夏といえば音羽ちゃん」「自然が似合うギャル」「大人っぽい」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
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