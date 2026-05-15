32歳・西澤由夏アナ、アザーカット収録のデジタル写真集リリース “透け感”大胆衣装カットも
ABEMA初代専属アナウンサー・西澤由夏（32）のデジタル写真集『Re:Tailwind』が、15日にリリースされた。
【別カット】かわいさと妖艶さのギャップがすごい…西澤由夏アナ、圧巻の美ボディ
本作は、4月1日に発売され大きな反響を呼んだ1st写真集『Tailwind』のアナザーエディション。『チャンスの時間』などで、さまざまな芸人やタレントから愛される西澤アナが、「独身アラサー女子の休日」をテーマに、自身初となる水着カットに挑戦。大海原＆雄大な自然が広がる五島列島のビーチやリゾートホテル、レトロとモダンが混在する長崎の街並み、そしてマイナスイオン漂う軽井沢の別荘地と、3つのロケーションを舞台にさまざまなな表情を披露している。
さらに本エディションには、本編には収録されていない、まるで天使のような限定衣装カットも収録している。
【別カット】かわいさと妖艶さのギャップがすごい…西澤由夏アナ、圧巻の美ボディ
本作は、4月1日に発売され大きな反響を呼んだ1st写真集『Tailwind』のアナザーエディション。『チャンスの時間』などで、さまざまな芸人やタレントから愛される西澤アナが、「独身アラサー女子の休日」をテーマに、自身初となる水着カットに挑戦。大海原＆雄大な自然が広がる五島列島のビーチやリゾートホテル、レトロとモダンが混在する長崎の街並み、そしてマイナスイオン漂う軽井沢の別荘地と、3つのロケーションを舞台にさまざまなな表情を披露している。
さらに本エディションには、本編には収録されていない、まるで天使のような限定衣装カットも収録している。