熊本県出身の54歳・ヒロシ、東京の賃貸事情に驚いた過去「田舎者だから舐められてると思いました」
お笑い芸人のヒロシ（54）が14日、自身のXを通じて、上京当時の賃貸事情に驚いたという過去を明かした。
【写真】「植物が綺麗に良く育っとる」“地元”の風景を公開したヒロシ
漫画家・小田原ドラゴン氏の「払うたびに家賃の更新料というものの理解に苦しむ。家賃1ヶ月分と非常に高額だし地域的にそんなもの取らない地域も多いのに」というXでの発言に反応。「上京したとき、田舎者だから舐められてると思いました。あと礼金。お礼はお礼する側が決める事かと」と自身の見解を述べた。
さらに小田原氏が「九州は礼金もないんですか！」と驚いたようなリアクションを見せると、ヒロシは「ぼくが借りたとこはなかった気がします」と答えた。
【写真】「植物が綺麗に良く育っとる」“地元”の風景を公開したヒロシ
漫画家・小田原ドラゴン氏の「払うたびに家賃の更新料というものの理解に苦しむ。家賃1ヶ月分と非常に高額だし地域的にそんなもの取らない地域も多いのに」というXでの発言に反応。「上京したとき、田舎者だから舐められてると思いました。あと礼金。お礼はお礼する側が決める事かと」と自身の見解を述べた。
さらに小田原氏が「九州は礼金もないんですか！」と驚いたようなリアクションを見せると、ヒロシは「ぼくが借りたとこはなかった気がします」と答えた。